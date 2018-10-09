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Минский дворник выкладывает композиции из опавших листьев. Посмотрите фото

10.10.2018 17:26 — Разное | KYKY  
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Денису Юркову 30 лет, он сотрудник компании БЭРН. Уже десять лет он работает дворником – убирает около общежития на проспекте Пушкина, 66. В свой инстаграм он иногда загружает фотографии композиций, которые выкладывает из опавших листьев – солнце, дом, ромашку, пишет TUT.by.

По словам Дениса, ему больше негде работать: «Меня больше никуда не берут. Я инвалид третьей группы, ни на кого не учился. Люблю чистоту, красоту и порядок, поэтому эта работа – для меня. Это то, что мне нравится. Иногда из листьев я выкладываю такие рисунки – это то, что я представляю. Это и настроение людям поднимает. Вчера, например, из соседнего офиса ко мне подошел мужчина и подарил подарок».

В основном, по его словам, обращают внимание на картины из листьев женщины. Хвалят и говорят, что «красиво, ровно выложил». Такая работа занимает у него 2-3 часа. Рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 17:00. Времени Денису хватает и всё убрать, и вот так развлечься, потому что за ним закреплен только один дом: «В начальстве у нас в основном женщины, они тоже хорошо к этому относятся. Хвалят, премии дают. Я работаю так, чтобы ко мне не было вопросов. Чтобы обо мне думали хорошо. Я отношусь к работе как к экзамену».

Денис говорит, что иногда приходит на работу в выходные и выкатывает контейнер с мусором, чтобы он не забивался. Зимой – чтобы очистить дорожки от снега. Он показывает нам фотографии, как убрана его территория зимой и осенью, как он сгребает кучи бычков под окнами. После работы Денис наводит порядок дома, встречается с друзьями и помогает семье. Говорит, что еще любит делать видео из фотографий своих работ, которые выкладывает в инстаграм.

По словам Дениса, один такой рисунок может держаться несколько дней, пока его не разнесет ветер и пока листья не потемнеют. После этого он сгребает листву в мешки: «Слава богу, что работа у меня не такая сложная. Я здесь, как у себя на даче».

Параллельно активисты просят перестать убирать листву

Активисты создали петицию с просьбой прекратить убирать дворовые территории (зеленую зону) от листвы осенью. По их словам, это приводит к эрозии почвы – на ней не растет трава, исчезают насекомые, черви и птицы, происходит ее чрезмерное уплотнение.

Также они утверждают, что из-за уборки листьев на деревьях перестают селиться грачи, сороки и галки – это связано с отсутствием пищи. Убирая листву во дворах, мы лишаем территорию «подушки безопасности» из опавшей листвы, веток и семян, из которой образуется перегной, где поселяются сотни дождевых червей на квадратный метр. Без листвы исчезают насекомые, чьи личинки зимуют в лиственной подстилке. 

Активисты уверены, что деревьям, растениям, насекомым и птицам необходимо, чтобы в почву попадали листья. «Не без оснований, подкрепленных научными исследованиями и практическим опытом других городов и стран, считаем, что действия по уборке листьев наносят непоправимый вред озелененным дворовым территориям», – пишут они.

 
 
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Денису Юркову 30 лет, он сотрудник компании БЭРН. Уже десять лет он работает дворником – убирает около общежития на проспекте Пушкина, 66. В свой инстаграм он иногда...
 
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Клiч Радзiмы
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Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
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