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Исследование: религиозные беларусы много пьют и хотят хорошие зарплаты

10.10.2018 16:57 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 10 октября, в Минске Исследовательский центр ИПМ представил результаты исследования ценностных установок беларусов. Это всё прошло в рамках мероприятия-анонса «Кастрычніцкага эканамічнага форума 2018», пишет reform.by.

Беларусы в опросах продемонстрировали двойственность своего характера. Например, больше 80% считают себя счастливыми, но при этом никто не доволен своей жизнью в полной мере. Беларусы считают важным воспитывать в своих детях терпимость, но при этом 73% осуждают гомосексуалов.

Также заметно отличаются жизненные установки беларусов в возрасте 18-29 лет от других возрастных групп. Молодежь в большей степени нацелена на успех, карьеру, хочет выполнять интересную работу, а не ту, за которую платят много денег.

Опрос для исследования проводился в мае этого года компанией MIA Research. Выборка – 1016 человек. Она формировалась пропорционально генеральной совокупности населения Беларуси. Ошибка репрезентативности составляет до 5%.

Счастье

68,1% опрошенных назвали себя счастливыми, а 19% – очень счастливыми. Но степень удовлетворенности жизнью у беларусов оказалась немного иной: «Из тысячи человек никто не сказал, что он полностью доволен своей жизнью», – сказала Дарья Урбан, которая представляла результаты исследования.

Безопасность

Беларусы в целом считают, что живут в безопасной стране. Чаще всего они сталкиваются с распивающими алкоголь на улице. На втором месте – вандализм и хулиганство. С серьезными угрозами беларусы сталкиваются редко: «Мужчины чувствуют себя безопаснее, чем женщины. 55,3% мужчин не нуждаются в том, чтобы обходить неблагополучные районы, не выходить на улицы в темное время суток. Женщины намного меньше чувствуют себя в безопасности», – рассказала Дарья Урбан.

Работа и карьера

В целом для беларусов это все еще остается важнейшим вопросом. Дальше идут удобный график работы и уверенность в завтрашнем дне – гарантированное место работы. «Инициатива и ответственность в самом низу. Разницы в отношении к работе между мужчинами и женщинами практически нет. Для мужчин более важна высокая зарплата, для женщины – удобный график и гарантированная работа», – сказала исследователь.

 

Вот тут уже видна разница ценностей в работе среди беларусов разных возрастов. Для молодежи вперед выходят ответственность, возможность самореализации и проявления инициативы, интерес к работе. Это контрастирует с теми установками про молодое поколение, которые тиражируются в массовом сознании: «Это поколение не такое пропащее, как привыкли считать. Оно намного активнее, чем более старшие поколения. Это наш большой потенциал», – сказала Дарья Урбан.

Воспитание детей

Жизненные установки в воспитании детей у беларусов перекликаются с отношением к работе. Они считают трудолюбие важным для карьеры. Это они и стремятся воспитывать в детях. Также в первой тройке ответственность, терпимость и бережливость. Меньше всего беларусы склонны развивать в детях религиозность, воображение и бескорыстие. Также меньше половины считают, что их детям в жизни пригодятся независимость и решительность.

Что важно в жизни

Похожие установки опрошенные назвали и при ответе на вопрос «Что важно в жизни?».

«На первом месте у нас семья. Она традиционно в ценностных вопросах выходит на первое место. Но на втором месте – забота об окружающей среде и природе. Третье место – гедонизм, хорошо проводить время. На последних местах жить жизнью, полной захватывающих событий, зарабатывать много денег», – прокомментировала Дарья Урбан.

Дарья обратила внимание на то, что поколение 18-29 лет имеет другие жизненные установки. Для него важнее жить полной жизнью, хорошо проводить время, быть успешным, делать что-то для общества.

Досуг

По ответу «часто» на первых местах дешевые или и вовсе бесплатные развлечения. Но если посмотреть на количество людей, которые употребляют алкоголь част или умеренно, то такой тип досуга выйдет на третье место. Аналогично и по количеству ответов «никогда».

В опросной анкете под «часто» для алкоголя понималось употребление каждый день или несколько раз в неделю, «умеренно» означало употребление раз в месяц. «Реже всего люди ходят в клубы и на дискотеки. Не путешествует вообще 53% населения», – добавила Дарья Урбан.

По словам исследователя, на выбор развлечений беларусов влияет уровень доходов. Но здесь не все однозначно: «Люди с высоким доходом намного чаще занимаются спортом, читают литературу, ходят в театры, музеи и выставки. Есть вещи, которые связаны с доходом, потому что путешествовать может не каждый, но читать литературу может любой».

Аналогично исследование показало большую активность поколения Z – молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Они оказались намного активнее, чем люди других возрастных групп. Молодежь больше чем другие занимается спортом, посещает кафе и рестораны.

Вера

Оказалось, беларусы довольно верующие – 62,8% населения считают себя таковыми. Но с отношением к богу всё сложнее – 42% не сомневаются в его существовании, 32% имеют сомнения, но все-таки верят в него. Абсолютно неверующих только 5%. Женщины более религиозны, чем мужчины.

Социальные институты

Среди социальных институтов, по результатам исследования, выделяется здравоохранение. Его влияние на свою жизнь люди оценивают положительно. А вот хуже всего на нее, по их мнению, влияют пресса и телевидение.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 10 октября, в Минске Исследовательский центр ИПМ представил результаты исследования ценностных установок беларусов. Это всё прошло в рамках...
 
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