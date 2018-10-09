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Терроризм, торговля людьми и наркобизнес. Итоги международной конференции под эгидой ОБСЕ подвели в Минске
Новости Беларуси. Бороться с терроризмом в цифровую эпоху нужно сообща. В Минске подвели итоги международной конференции под эгидой ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках трех сессий участники обсудили вопросы реальных угроз XXI века – терроризма, торговли людьми, наркобизнеса. Сегодня борьба с этим всё больше смещается в киберпространство. Виртуальный мир становится настоящим оружием в руках преступников. В Беларуси за два года ограничили доступ к 160 неофашистским и анархистским медиасообществам. А мировой ущерб от кибепреступлений, по оценкам ООН, составляет 1,5 триллиона долларов каждый год.
Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Наш вклад есть в том, что мы инициировали эту конференцию вместе с ОБСЕ. Думаю, что проведение конференций совместно с ОБСЕ, ООН в нашей стране нашей страной будет продолжено.
Раса Остраускайте, координатор деятельности ОБСЕ по вопросам противодействия транснационыльным угрозам:
Отметим, масштабный форум по линии ОБСЕ в Минске собрался впервые. Участие принимали свыше 200 международных экспертов из более чем 40 стран.
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Терроризм, торговля людьми и наркобизнес. Итоги международной конференции под эгидой ОБСЕ подвели в Минске
Новости Беларуси. Бороться с терроризмом в цифровую эпоху нужно сообща. В Минске подвели итоги международной конференции под эгидой ОБСЕ, сообщили в программе...
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