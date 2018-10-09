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49-летний лесоруб погиб при валке леса в Вилейском районе
Новости Беларуси. В Вилейском районе погиб лесоруб.
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При вырубке лесосеки упал сухостой, который смертельно травмировал 49-летнего мужчину.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Было осмотрено место происшествия, организованы опросы работников и должностных лиц, изучаются вопросы, которые касаются использования средств защиты, обеспечивающих безопасность в ходе проведения рабочего процесса, правила охраны труда.
К материалам дела приобщат результаты проверки, которая была проведена Департаментом государственной инспекции труда, заключения экспертиз.
После чего будет принято процессуальное решение.
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Новости Беларуси. В Вилейском районе погиб лесоруб. По информации УСК по Минской области, происшествие случилось восьмого октября на территории Ижского...
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