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В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет

10.10.2018 16:57 — Разное | СТВ  
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Новости мира. За последние 20 лет стихийные бедствия унесли жизни 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет

Без крыши над головой или оказавшихся на пороге бедности людей насчитывается без малого 4,5 миллиарда.

В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет

Такие данные в своём докладе приводит управление ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий. В общей сложности, за период с 1998 по 2017 годы в мире произошло 7255 крупных катастроф, подавляющее большинство из них связано с погодой.

В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет

Материальный ущерб, нанесённый природными катаклизмами, составил почти 3 триллиона долларов. Наибольшие экономические потери вследствие землетрясений, цунами и ураганов понесли США, Китай, Япония и Индия.

 
 
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Новости мира. За последние 20 лет стихийные бедствия унесли жизни 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без крыши над головой...
 
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