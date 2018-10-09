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«Все было вручную». Доярка, проработавшая 43 года на одной ферме, вспоминает, как трудились раньше

10.10.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 40 лет в одной профессии и на одном рабочем месте. Свой юбилей отмечает легендарная доярка Галина Скакун – ей исполняется 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все было вручную». Доярка, проработавшая 43 года на одной ферме, вспоминает, как трудились раньше

Сельскому хозяйству женщина посвятила полжизни. В свое ей удалось добиться огромных успехов в деле. 8 тысяч 300 килограммов молока от коровы — это рекордный результат.

«Все было вручную». Доярка, проработавшая 43 года на одной ферме, вспоминает, как трудились раньше

К тяжелому труду доярки она приучилась еще будучи юной девушкой, а в учителях была не менее знаменитая в профессии мама Галины, Лидия Осиюк. Ее стаж работы в этом же хозяйстве еще больше – 45 лет. На ферме женщины в послевоенное время трудились по 16-18 часов в сутки. Старания Галины Скакун были отмечены самыми высокими наградами, в том числе Героем Социалистического Труда.

«Все было вручную». Доярка, проработавшая 43 года на одной ферме, вспоминает, как трудились раньше

Галина Скакун, Герой Социалистического Труда:
Это было очень трудно, потому что все было вручную. И навоз вывозили тачками, такими подвесными дорогами, и поили с колодца, и доили, и телят выращивали. Вот поэтому был такой отданный труд.

«Все было вручную». Доярка, проработавшая 43 года на одной ферме, вспоминает, как трудились раньше

Сейчас Галина Скакун находится на заслуженном отдыхе – в статусе жены, мамы, бабушки, а с недавних пор еще и прабабушки, живет женщина недалеко от родной фермы и, несмотря на свой почтительный возраст, продолжает ухаживать за собственной буренкой.

 
 
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Новости Беларуси. Более 40 лет в одной профессии и на одном рабочем месте. Свой юбилей отмечает легендарная доярка Галина Скакун – ей исполняется 75 лет, сообщили в...
 
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Чырвоны Кастрычнiк
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Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
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