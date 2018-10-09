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«Все было вручную». Доярка, проработавшая 43 года на одной ферме, вспоминает, как трудились раньше
Новости Беларуси. Более 40 лет в одной профессии и на одном рабочем месте. Свой юбилей отмечает легендарная доярка Галина Скакун – ей исполняется 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сельскому хозяйству женщина посвятила полжизни. В свое ей удалось добиться огромных успехов в деле. 8 тысяч 300 килограммов молока от коровы — это рекордный результат.
К тяжелому труду доярки она приучилась еще будучи юной девушкой, а в учителях была не менее знаменитая в профессии мама Галины, Лидия Осиюк. Ее стаж работы в этом же хозяйстве еще больше – 45 лет. На ферме женщины в послевоенное время трудились по 16-18 часов в сутки. Старания Галины Скакун были отмечены самыми высокими наградами, в том числе Героем Социалистического Труда.
Галина Скакун, Герой Социалистического Труда:
Сейчас Галина Скакун находится на заслуженном отдыхе – в статусе жены, мамы, бабушки, а с недавних пор еще и прабабушки, живет женщина недалеко от родной фермы и, несмотря на свой почтительный возраст, продолжает ухаживать за собственной буренкой.
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Новости Беларуси. Более 40 лет в одной профессии и на одном рабочем месте. Свой юбилей отмечает легендарная доярка Галина Скакун – ей исполняется 75 лет, сообщили в...
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