Митинг в Париже обернулся кровавыми беспорядками

Во время мирной акции кто-то распылил едкое вещество, и двести тысяч человек охватила паника.





Демонстранты двигалась по бульвару Распай в центре французской столицы, когда группа людей в респираторах выбежали из колонны.





Остановить безумие попытались полицейские, но в итоге сами залили все слезоточивым газом.





В ответ толпа забросала спецназовцев камнями и даже дымовыми гранатами. Десятки человек доставили в больницу с отравлением.







