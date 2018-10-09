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Митинг в Париже обернулся кровавыми беспорядками
Митинг против социальных реформ Эммануэля Макрона во Франции обернулся кровавым побоищем.
Во время мирной акции кто-то распылил едкое вещество, и двести тысяч человек охватила паника.
Демонстранты двигалась по бульвару Распай в центре французской столицы, когда группа людей в респираторах выбежали из колонны.
Остановить безумие попытались полицейские, но в итоге сами залили все слезоточивым газом.
В ответ толпа забросала спецназовцев камнями и даже дымовыми гранатами. Десятки человек доставили в больницу с отравлением.
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Митинг против социальных реформ Эммануэля Макрона во Франции обернулся кровавым побоищем.
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