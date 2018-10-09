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"Пришел на озеро, а там кошмар. Все берега покрыты дохлой рыбой"

10.10.2018 17:23 — Разное | Партизан  
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Массовый замор рыбы на Гомельщине. На этот раз в деревне Ерохово. Излюбленное дачниками и пенсионерами место отдыха пострадало от… пока неизвестно чего.

Но местные жители возлагают ответственность на сельско-хозяйственное предприятие. И меньшие, и большие, хищники и карасики… Вся рыба брюхом вверх.

"Пришел на озеро – и сплошной кошмар. Все берега покрыты дохлой рыбой. От чего? Почему? Такой дождь прошел или что?" – задает саркастический вопрос местный житель Михаил и рассказывает, как собственными глазами видел, что за неделю до инцидента трактор местного хозяйства КСУП "Тепличное" опрыскивал рядом озимую рожь. 


Инспектор охраны природы приехал только после нашей съемочной группы. "Я пока не знаю, не могу ничего комментировать".

И через несколько дней после забора рыбы на экспертизу – тишина. Подробности в видеосюжете Белсат.

 
 
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Массовый замор рыбы на Гомельщине. На этот раз в деревне Ерохово. Излюбленное дачниками и пенсионерами место отдыха пострадало от… пока неизвестно чего.
 
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