В сентябре золотовалютные резервы Беларуси усохли на $320 млн

Как сообщили в Национальном банке РБ, это было обусловлено погашением правительством и Нацбанком своих внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 382 млн. долларов, а также снижением стоимости монетарного золота, которое входит в состав резервов.





Стоимость золота сократилась на 20,9 млн. долларов — до 1 787,3 млн. долларов. Резервные активы в иностранной валюте уменьшились на 127,7 млн. долларов (до 4 083,7 млн. долларов), а прочие активы на 169,1 млн. долларов (до 536,6 млн. долларов).





В Нацбанке также отметили, что в сентябре имели место поступления валюты , в частности в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в иностранной валюте.









Как сообщили в Министерстве финансов РБ, с 1 января по 30 сентября на внутреннем финансовом рынке он разместил государственные долгосрочные облигации, номинированных в иностранной валюте, на 202,6 млн. долларов и 65,2 млн. евро. Их них большая часть была реализована в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи (на 191,1 млн. долл. США и 65,2 млн. евро).





На этот раз в Нацбанке не сообщили о покупке валюты на внутреннем рынке, что происходило в прошлые месяцы. В то же время, среди причин снижения резервов в Нацбанке не указали на продажу валюты на внутреннем рынке в целях сдерживания темпов ослабления рубля.





Кроме того, в Нацбанке не указали еще одну возможную причину сокращения резервов в сентябре: на переоценку недолларовых активов, входящих в состав резервов. Дело в том, что в состав резервов РБ входят средства, в частности, в российских рублях, а курс данной валюты по отношению к доллару США в сентябре существенно снизился.





Данная причина привела к существенному снижению золотовалютных резервов России, которая в текущем году практически полностью избавилась от долларовых облигаций казначейства США. В результате в сентябре международные резервы РФ сократились на 1,46 млрд. долларов — до 459,16 млрд. долларов.