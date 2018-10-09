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В сентябре золотовалютные резервы Беларуси усохли на $320 млн

10.10.2018 17:11 — Разное | Партизан  
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После роста на протяжении нескольких месяцев международные резервные активы РБ в сентябре 2018 года снизились на 320 млн. долларов по сравнению с августом и составили на 1 октября 6 926,4 млн. долларов.

Как сообщили в Национальном банке РБ, это было обусловлено погашением правительством и Нацбанком своих внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 382 млн. долларов, а также снижением стоимости монетарного золота, которое входит в состав резервов.

Стоимость золота сократилась на 20,9 млн. долларов — до 1 787,3 млн. долларов. Резервные активы в иностранной валюте уменьшились на 127,7 млн. долларов (до 4 083,7 млн. долларов), а прочие активы на 169,1 млн. долларов (до 536,6 млн. долларов).

В Нацбанке также отметили, что в сентябре имели место поступления валюты, в частности в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в иностранной валюте. 


Как сообщили в Министерстве финансов РБ, с 1 января по 30 сентября на внутреннем финансовом рынке он разместил государственные долгосрочные облигации, номинированных в иностранной валюте, на 202,6 млн. долларов и 65,2 млн. евро. Их них большая часть была реализована в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи (на 191,1 млн. долл. США и 65,2 млн. евро).

На этот раз в Нацбанке не сообщили о покупке валюты на внутреннем рынке, что происходило в прошлые месяцы. В то же время, среди причин снижения резервов в Нацбанке не указали на продажу валюты на внутреннем рынке в целях сдерживания темпов ослабления рубля.

Кроме того, в Нацбанке не указали еще одну возможную причину сокращения резервов в сентябре: на переоценку недолларовых активов, входящих в состав резервов. Дело в том, что в состав резервов РБ входят средства, в частности, в российских рублях, а курс данной валюты по отношению к доллару США в сентябре существенно снизился.

Данная причина привела к существенному снижению золотовалютных резервов России, которая в текущем году практически полностью избавилась от долларовых облигаций казначейства США. В результате в сентябре международные резервы РФ сократились на 1,46 млрд. долларов — до 459,16 млрд. долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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После роста на протяжении нескольких месяцев международные резервные активы РБ в сентябре 2018 года снизились на 320 млн. долларов по сравнению с августом и составили...
 
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