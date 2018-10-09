"Я не жалею ни о чем". Правила жизни Анатолия Капского

Я НЕ ПОНИМАЮ МУЖЧИН, которые не любят футбол и хоккей. Такого человека, пожалуй, и мужчиной не назовешь.





Я НЕ ПРОТИВ ХОККЕЯ. Но я за футбол. У нас есть перспективные клубы. И не только Борисов может выступать осенью в еврокубках.





КОГДА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЛИСЬ В ХОККЕЙ и не было результата… Можно сколько угодно говорить, что у "Динамо" один из самых небольших бюджетов в КХЛ. Но мы и не должны ориентироваться на бюджеты самых богатых клубов.





У СТРАНЫ, В КОТОРОЙ НЕ УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЯ физкультуре и спорту, нет будущего. И мне жаль, что многие руководители предприятий поддерживают спорт только тогда, когда есть веление властей страны, области, района.





ФУТБОЛ — ЭТО ТО, ЧТО ПРИНЕСЛО МНЕ МНОГО СЧАСТЬЯ. И я футболу за это благодарен. Это был один из моих стимулов в те минуты, когда можно было "склеить ласты". Он помогал мне продолжать жить и выкарабкиваться из тяжелых ситуаций.





МЕЧТОЙ создать футбольный клуб с детства я не бредил.





БЫВАЛИ МОМЕНТЫ, КОГДА ХОТЕЛОСЬ ВСЕ БРОСИТЬ — и даже казалось, что наступала паника. Но, оставаясь наедине с собой, всегда говорил: стоп – успокойся!





У НАС, КОГДА КТО-ТО ЧЕГО-ТО ДОБИВАЕТСЯ, он становится не любимым, а ненавистным.





ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ УБРАТЬ из своего лексикона его нецензурную составляющую. Я не белый и пушистый, а страшно эмоциональный, даже взрывной человек. Слава богу, до рукоприкладства не доходило.





Я ЛЮБЛЮ СПОР, А НЕ КОНФЛИКТ. Всегда нравится работать с теми людьми, которые имеют свое мнение. Я не люблю ситуацию, когда "мое мнение правильное, а других не существует". БАТЭ не развивался бы, если б только Капский принимал окончательное решение.





ЕСЛИ БЫ Я ВСЕГДА СЛУШАЛ БОЛЕЛЬЩИКОВ, то неизвестно, где бы мы сегодня были. Давайте создадим общественный совет, пусть он управляет клубом. Посмотрим, что из этого получится. За те 20 лет, что я у руля БАТЭ, у меня, естественно, были ошибки, но были и успехи. А посему считаю, что у менять есть право управлять так, как я считаю нужным, правда





КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ ШЛО, КАК ЗАПЛАНИРОВАНО. Но я всегда понимал, что так никогда не будет.





ЖЕСТКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ мне ближе, чем ситуация, когда государствами управляют слабаки, которые родину продают и бегут после того, что они натворили.





ДЕМОКРАТИЯ НУЖНА ТАМ, где демократия вызревала веками. А у нас несколько другая ситуация.





Я СТОРОННИК СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА. Лучше политика Путина, чем политика Горбачева и Ельцина.





САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА нашей страны в бизнесе и спортивных проектах – лузерство.





У НАС ЛЮБЯТ ЖАЛОВАТЬСЯ на то, что плохо живем. Но для того, чтобы жить лучше, надо много работать. К сожалению, когда ты многим людям даешь эту возможность, то далеко не у всех получается ее использовать.





КОГДА НАЧИНАЛ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ, это было очень сложно. И чтобы выйти на определенный уровень, мы готовы были работать днем и ночью. Сейчас же людей, которые готовы жертвовать своим личным временем и вниманием к семье, очень немного.





90-е – НЕЛЕГКОЕ, НО ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ. Тогда научился постоять за себя. И понял, что говорить всегда надо прямо, а не двусмысленно. Расплывчатые речи могут привести к большим проблемам.





ОЧЕНЬ МНОГО ИЗ ЗАРАБОТАННОГО ОТДАВАЛ НА КОМАНДУ - иногда из-за этого имел конфликты с партнерами. Но кто мог тогда представить, что мы на ровном месте создадим клуб, который будет играть с "Барселоной", "Баварией", "Реалом", "Ювентусом", "Миланом"?





ВСТРЕЧА С "МИЛАНОМ" ВО МНОГОМ СТАЛА ПОВОРОТНОЙ. Там мы почувствовали этот запах, который нас после этого тянул вверх.





ГАЛЛИАНИ я считаю своим учителем.





БЫЛ ШОКИРОВАН, КОГДА МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ в лучший миланский ресторан. Это сейчас я влюблен в итальянскую кухню. А тогда я даже не знал, как к некоторым блюдам притрагиваться, какие приборы лучше брать, ведь среди них были такие, которых я прежде никогда в жизни не видел. И чтобы не попасть впросак, я почти ничего не ел.





Я НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЕМ. Наверное, мог быть гораздо богаче, если бы в 90-х и начале "нулевых" мы конвертировали все в личную выгоду. Но так не сделали и шаг за шагом создавали клуб. Нигде не крысятничали, поэтому что-то и получилось.





ЗА ВЫХОДЫ В ГРУППУ у меня нет премиальных. Простите: живу с голой жопой. Уже 50 лет живу, но ничего не имею. А есть люди, которые живут без голой жопы и хотят жить лучше без рвения. Я сплю по пять часов в сутки. Значит, все другие так должны работать.





КОГДА ТЫ С ГОЛОЙ ЗАДНИЦЕЙ собираешься чего-то добиваться – это одна мотивация, а когда живешь немного жирнее, мотивация становится иной – меркантильной, заточенной на свою частную жизнь.













МЫ БЫЛИ БОЛЕЕ ФУТБОЛЬНОЙ СТРАНОЙ, потом стали менее футбольной и сейчас нужно задуматься, как снова стать более футбольной. Мы многое растеряли после развала Союза.





ДЛЯ МЕНЯ СТОЛИЧНОЕ "ДИНАМО" СОВЕТСКОГО ОБРАЗЦА — это святая команда. Мальчишеское чувство, когда хочется равняться на "бело-голубых", уже давно прошло. Я не имею права говорить, что сегодня мы стали в один ряд с минским "Динамо" 82-го года, но то, что нынче о белорусском футболе в Европе говорят с уважением, это наша заслуга.





МНОГИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ МИНСКОГО "ДИНАМО" СЧИТАЮТ, что БАТЭ — причина всех их бед. Но когда ты не пытаешься сделать что-то лучше, чем у конкурента, а вместо этого желаешь неудач другим, никогда не добьешься успеха.





КОГДА МЫ КРУПНО ПРОИГРЫВАЛИ, говорили, что мы позорим белорусский футбол. Подождите. Давайте вспомним, как десяток лет назад белорусские клубы все рядочком вылетали в первом же раунде. Это был не позор? Мы играем на высоком уровне и попадаем туда не по трамвайному билету.





ГАНЧАРЕНКО – ЭТО СУМАСШЕДШИЙ. Он ведь верил в то, что можно пробиться в группу Лиги чемпионов. И только на это нацеливал ребят. Если он видит цель, то будет к ней идти.





Я ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЛ ГАНЧАРЕНКО. Мы жили в одном подъезде. Я видел, как он рос, начинал работать с детьми после того, как получил тяжелую травму. Знал, что в клубе подрастает мужичище. Железный человек. При этом с необычайным интеллектом. А еще в отличие от многих из нас он никогда не стыдился признаться в том, что чего-то не знает.





ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ ФИГИ В КАРМАНЕ или ждут, когда человек оступится, если у них с кем-то не сложились отношения. У меня этого нет. Как нет антагонизма к белорусским командам, когда они играют в еврокубках. Там ведь играют наши, белорусские ребята.





ЗА ВРЕМЯ, ЧТО В БОРИСОВЕ СУЩЕСТВУЕТ КЛУБ, на пальцах рук можно пересчитать матчи, которые я пропустил. Как-то БАТЭ играл в Мозыре. В это время на заводе проходило собрание акционеров. Едва оно завершилось, я в машину – и на футбол. Сказать, что до Мозыря добрался очень быстро – ничего не сказать. И так бывало не раз. Если вижу, что к началу не успеваю – в лучшем случае к концу первого тайма – все равно еду. Далеко, близко – без разницы. Потому что я очень люблю футбол и свою команду.





Я ЭТОЙ КОМАНДЕ ОТДАЛ ВСЕ, что у меня было. И если еще осталось, то буду делать все, чтобы было лучше. Я это делаю, потому что мне это дорого.





ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ (в 2013 году) в какой-то момент передо мной встал вопрос, на чем сосредоточиться: на здоровье или на футболе. Все-таки напряжения он требует колоссального. Но после поражения от Караганды понял, что не надо оставлять команду. Я ей был нужен.





МОЯ СЕМЬЯ МЕНЯ МНОГО КРИТИКУЕТ за то, что я слишком много времени уделяю футболу, хотя они и сами на этой почве все сумасшедшие. И супруга, и дети очень любят футбол. И когда я заявил о намерении оставить руководство клубом, жена спросила: "А ты с ума не сошел? Или, может, собираешься сходить? Ты ж без этого жить не сможешь!"





ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ Я МЕЧТАЛ, чтобы Бог дал мне лишние месяцы и дни, чтобы дождаться, когда откроется "Борисов-Арена".





Я НИКОГДА НЕ ОТНОСИЛСЯ К СВОИМ ПРОБЛЕМАМ как к чему-то фатальному. Человек живет и счастлив ровно столько, сколько сам этого хочет. Можно прожить очень короткую жизнь, но яркую, что слеза не упадет, когда ты поймешь, что это твой последний шаг.





ОЦЕНИВАТЬ ВСЕ СДЕЛАННОЕ УЖЕ МОИМ ВНУКАМ. Думаю, им не будет стыдно за деда.