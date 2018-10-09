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Путин выступает за организацию спортивных соревнований в рамках БРИКС и ЕАЭС

10.10.2018 17:29 — Разное | Интерфакс  
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Россия готова предложить БРИКС и ЕАЭС проведение специальных спортивных турниров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Специальные спортивные турниры мы готовы предложить нашим партнерам по БРИКС и ЕАЭС. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие атлеты планеты чаще встречались, соревновались друг с другом, развивались спортивные обмены", - сказал В.Путин, выступая на форуме "Россия - спортивная держава" в среду.

По его словам, "особое место в развитии и продвижении спорта, конечно, занимают крупные спортивные соревнования - по итогам Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу количество занимающихся в спортклубах, секциях резко увеличилось, можно сказать, в разы увеличилось".

"Мы на это и рассчитывали, когда боролись за проведение этих мероприятий, организовывали эти крупные спортивные события. Надеюсь, эта тенденция продолжится и в следующем году, когда Россия примет Зимнюю универсиаду и Чемпионат мира по боксу. А также в случае проведения в 2022 году ЧМ по волейболу - молодежного и основного - и ЧМ по хоккею в 2023 году", - сказал президент.

 
 
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Россия готова предложить БРИКС и ЕАЭС проведение специальных спортивных турниров, заявил президент РФ Владимир Путин. "Специальные спортивные турниры мы готовы...
 
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