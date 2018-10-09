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В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)

10.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)

Сегодня Дотишская средняя школа встречала многочисленных гостей — представителей власти, общественных объединений, местных жителей, соседей из Литовской Республики. В канун Дня матери здесь говорились трогательные и душевные слова той, чья любовь не требует благодарности. Дорогой, горячо любимой мамочке…


В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)

Представители первичек Вороновской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» приготовили для присутствующих мастер-классы. Талантливые сестры из Начи Владислава Викентьевна Милюкевич и Мария Викентьевна Микелевич вязали и вышивали. И вместе исполнили душевную песню. Регина Козловская, учитель трудового обучения Дотишской школы, руководила работой своих учениц Лалиты Пашкевич и Виолеттты Руселевич. Красивые и яркие броши, украшения, цветочки и бантики рождались на глазах у изумленных зрителей. К слову, Регина Францевна в этот день за многолетний добросовестный труд и золотые руки была награждена Почетной грамотой отдела образования райисполкома. Искусницы из Территориального центра социального обслуживания населения не только зажигательно станцевали азербайджанский танец, но и угостили всех пахлавой. А повар Галина Федосевич учила желающих, как приготовить это вкусное блюдо.


В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)

Не проходили гости и мимо тематических выставок. Одна была посвящена успешным женщинам Вороновщины. На другой представлены фотографии из личного архива Марии Викентьевны Козловской, а также ее первый сборник стихотворений «Край родной, навек любимый». Вскоре его и презентовали в актовом зале школы. Много добрых слов было сказано в адрес автора, была дана высокая оценка стихам о малой родине, родных людях… Их проникновенно прочитали со сцены ведущие Светлана Вашкевич и Виктор Тарчинский. Глава района Николай Розум вручил Марии Викентьевне Грамоту райисполкома.


В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)

Финальным аккордом мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве между районной организацией Белорусского союза женщин и Шальчининкским  белорусским культурным центром «Раніца» Литовской Республики. Его подписали их председатели Елена Ястремская и Регина Дмуховская.


В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)
В Дотишках отпраздновали День матери (Фотоотчет)

 
 
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Сегодня Дотишская средняя школа встречала многочисленных гостей — представителей власти, общественных объединений, местных жителей, соседей из Литовской...
 
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