Хакатон NASA Space Apps Challenge 2018 в Гродно. Филиал ПВТ станет площадкой для международного IT-события







Программисты и UI-дизайнеры, физики и математики, геймдизайнеры и аналитики, астрономы, инженеры робототехники собираются десятки специалистов из разных сфер. И создать свою команду может каждый, у кого есть идея и кто видит путь, как ее воплотить.

– Планируется, что в этом году в Гродно участниками хакатона станут около 50 человек, – рассказала специалист отдела регионального развития по Гродненской области ПВТ Наталья Авдейчик. – В течение 48 часов команды будут разрабатывать программные обеспечения и приложения, направленные на решение реальных задач, над которыми работают специалисты космических агентств. Участники будут работать над собственными проектами, но в рамках тематик, опубликованных NASA. Результаты работы оценят сначала локальные эксперты. Лучшие проекты будут допущены к участию в международном голосовании, по итогам которого определят победителя.







Напомним, впервые международный хакатон прошел в Гродно в прошлом году. Тогда первое место в локальном этапе конкурса заняла команда Itibo SolarCity, предложившая анализировать полезную площадь городских крыш для получения солнечной энергии с целью предоставления данных для инвестиционных проектов городского масштаба. К слову, в 2017 году 48-часовой международный хакатон собрал почти 25 тысяч участников по всему миру, объединив 187 локальных площадок из 69 стран.





