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Хакатон NASA Space Apps Challenge 2018 в Гродно. Филиал ПВТ станет площадкой для международного IT-события

10.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В этом году областной центр станет единственным городом Беларуси, который с 19 по 21 октября примет участие в поиске инновационных решений для глобальных задач, которые ежегодно объявляет NASA. 

Хакатон NASA Space Apps Challenge 2018 в Гродно. Филиал ПВТ станет площадкой для международного IT-события


Программисты и UI-дизайнеры, физики и математики, геймдизайнеры и аналитики, астрономы, инженеры робототехники собираются десятки специалистов из разных сфер. И создать свою команду может каждый, у кого есть идея и кто видит путь, как ее воплотить.   

 Планируется, что в этом году в Гродно участниками хакатона станут около 50 человек, – рассказала специалист отдела регионального развития по Гродненской области ПВТ Наталья Авдейчик. – В течение 48 часов команды будут разрабатывать программные обеспечения и приложения, направленные на решение реальных задач, над которыми работают специалисты космических агентств. Участники будут работать над собственными проектами, но в рамках тематик, опубликованных NASA. Результаты работы оценят сначала локальные эксперты. Лучшие проекты будут допущены к участию в международном голосовании, по итогам которого определят победителя. 

Хакатон NASA Space Apps Challenge 2018 в Гродно. Филиал ПВТ станет площадкой для международного IT-события


Напомним, впервые международный хакатон прошел в Гродно в прошлом году. Тогда первое место в локальном этапе конкурса заняла команда Itibo SolarCity, предложившая анализировать полезную площадь городских крыш для получения солнечной энергии с целью предоставления данных для инвестиционных проектов городского масштаба. К слову, в 2017 году 48-часовой международный хакатон собрал почти 25 тысяч участников по всему миру, объединив 187 локальных площадок из 69 стран. 

Хакатон NASA Space Apps Challenge 2018 в Гродно. Филиал ПВТ станет площадкой для международного IT-события
Хакатон NASA Space Apps Challenge 2018 в Гродно. Филиал ПВТ станет площадкой для международного IT-события

 
Фото www.park.by
Анна РАДЮК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В этом году областной центр станет единственным городом Беларуси, который с 19 по 21 октября примет участие в поиске инновационных решений для глобальных задач,...
 
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Вороновская газета
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