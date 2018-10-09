В субботу в Бресте гостит «Барселона». По сути, этого и достаточно, чтобы рассказать все о грядущем событии. И все-таки: почему и гандбольная «Барселона» — это абсолютный топ? Вот несколько «говорящих» фактов.



Фото: fcbarcelona.com/sections/handball

Успешное «подразделение» топового спортивного бренда

Каталонский клуб — дочернее подразделение футбольной «Барселоны». Находясь в структуре «сине-гранатовых», финансовых трудностей клуб не ведает. Как и иные филиалы топового бренда, гандбольный представитель стремится к максимуму на всех фронтах. И весьма в этом преуспел.

В Брест едет самый титулованный клуб Европы

Больше, чем у гандбольной «Барсы», титулов и завоеваний нет ни у кого на континенте. Девять раз команда побеждала в главном гандбольном турнире Европы — абсолютный рекорд. Причем пять из них — подряд. Еще одно достижение для вечности.

Кроме этого, на счету каталонцев пять триумфов в Кубке обладателей Кубков, столько же — в суперкубке Европы. Однажды команды выиграла и Кубок ЕГФ.

Имеются и межконтинентальные успехи: трижды «Барселона» побеждала на неофициальном клубном чемпионате мира Super Globe.

Приплюсуем к этому еще и достижения на внутренней арене: 25 чемпионских титула и 22 победы в Кубке Испании. Согласитесь, титульный «букет» впечатляет.

Россыпь звезд мирового гандбола

В составе Барсы всегда полно звезд мировой величины. Не исключение и нынешний состав. Вот семерка «самых-самых», кто планирует выйти на тарафлекс «Виктории» в субботу вечером:

Виктор Томас — 33-летний капитан «Барселоны». Вот уже два десятилетия правый угловой верен одному клубу. Выиграл с каталонцами более пятидесяти трофеев, среди которых три победы в Лиге чемпионов и одна — в Кубке ЕГФ. В составе сборной Испании становился чемпионом мира, выигрывал бронзу олимпиады-2008, серебро и бронзу чемпионатов Европы.

Две победы в Лиге чемпионов с «Барселоной» и у линейного Седрика Сорендо. С 2010 года выступает француз за «сине-гранатовых». Ключевой защитник «Барсы» и сборной Франции. В рядах последней выигрывал Олимпиаду-2012, золото трех чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы .

Соотечественник Сорендо 22-летний Людовик Фабрегас — одно из важнейших приобретений межсезонья. В свои юные годы гандболист является представителем золотого поколения французов (чемпион мира-2017). Был травмирован и пропускал золотой для своей сборной чемпионат Европы в Хорватии. Однако после вернулся в строй и помог «Монпелье» выиграть Лигу чемпионов, забросив в финале 6 мячей.

Еще одна легенда еврогандбола — исландец Арон Палмарссон. 38-летний ветеран выступает в Барселоне с 2017 когда. Ранее играл за немецкий «Киль», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов, а также венгерский «Веспрем». В минувшем сезоне покинул венгерский клуб из-за разногласий с уже бывшим наставником венгров Любомиром Враньешом.

С 2010 года играет в рядах «Барсы» разыгрывающий Рауль Энтрериос. До этого в карьере значились испанские «Адемар» и «Вальядолид». Двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Кубка Кубков, чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. МVP Евро-2016 и лучший разыгрывающий Лиги ASOBAL двух минувших сезонов.

Датчанин Каспер Мортенсен — олимпийский чемпион-2016, вице-чемпион мира и Европы. До 2015 года поиграл за многие клубы у себя на родине. После перебрался в Германию, где выступал за «Гамбург» и «Ганновер». В составе «Ганновера» стал лучшим снайпером бундеслиги в минувшем сезоне, забросив 230 мячей.

Вратарь Гонсало Перес де Варгас — двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы. Вернулся в «Барселону» в 2014 году, где выступал ранее с 2009 по 2011 годы. В межбарселонский период в карьере значились испанский «Гранольерс» и французский клуб «Тулуза». Лучший вратарь «Финала четырех» Лиги чемпионов -2017.



Фото: fcbarcelona.com/sections/handball

Исполнение мечты гандбольного Бреста

«Барселона» — это клуб, с которым в Бресте мечтают сыграть давно. Невероятно, но факт: до сих пор пути клубов не пересекались. И вот свершилось: с девятой попытки жеребьевка группового раунда отрядила в один пул с БГК испанского гранда.

Так что в грядущую субботу исполняется еще одна мечта гандбольного Бреста. И чтобы она получилась стопроцентно оформленной, естественно, в городе над Бугом рассчитывают на успех.

И для этого есть все основания: БГК очень хорош на разгоне нынешнего лигочемпионского розыгрыша.

Матч БГК — «Барселона» пройдет на паркете брестского Дворца спорта «Виктория» 13 октября и начнется в 17.00.