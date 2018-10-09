Снова бархат. В новом сезоне его носят даже днем



фото: fashion-woman.com

Теперь одежда из бархата не выглядит так тяжело и громоздко. И это по-прежнему хит.

Бархат, благодаря стараниям многих известных брендов, таких как Giorgio Armani, Bottega Veneta, Tom Ford и Alexander Wang, по-прежнему остается в моде.

Платья, жакеты, брюки и даже куртки из этого благородного материала можно было повсеместно увидеть на подиумах Парижа, Милана, Нью-Йорка и Лондона.

Благодаря комбинации с шелком и шифоном одежда из бархата стала более легкой и воздушной. Кроме того, теперь вещи из бархата носят не только вечером, но и днем, дополняя их стильными аксессуарами.

В моде бархатные вещи как ярких и насыщенных оттенков розового, горчичного и фиолетового, так и более спокойные и глубокие - бордовый, темно-синий, изумрудный и черный.





































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