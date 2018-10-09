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Вера Лапко не вышла в четвертьфинал турнира в Линце
Белоруска Вера Лапко не вышла в четвертьфинал турнира категории WTA International в австрийском Линце с призовым фондом 226 750 долларов.
В поединке 2-го круга Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (№ 35 WTA), которая посеяна на турнире под 6-м номером — 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.
В стартовом поединке Вера Лапко взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич (№ 41 WTA) — 1:6, 6:1, 6:0.
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Белоруска Вера Лапко не вышла в четвертьфинал турнира категории WTA International в австрийском Линце с призовым фондом 226 750 долларов.
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