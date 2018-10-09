Светодиодное освещение появится на улицах Березы

В Березе Брестской области в течение двух лет планируют модернизировать систему уличного освещения, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник планово-экономического отдела ГУПП "Березовское ЖКХ" Дмитрий Слуцкий.



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В городе приступили к реализации проекта "Внедрение светодиодного уличного освещения в Березовском районе с использованием автоматизации и системы контроля", финансируемого Европейским союзом. Он является частью программы "Соглашение мэров - демонстрационные проекты" (CoM-DeP) для городов-подписантов в странах "Восточного партнерства".

Общая стоимость проекта составляет более 775 тыс. евро, вклад ЕС - 620 тыс. евро, остальные деньги вложит местное ЖКХ. Предусматривается замена устаревших светильников на энергоэффективные LED-лампы, а также внедрение системы автоматического управления оборудованием. Сейчас проводится энергоаудит уличного освещения. На основании заключения будет разработана проектно-сметная документация. Затем специалисты приступят к закупке и монтажу технологического оборудования. Выполнить все мероприятия планируется к октябрю 2020 года.

Благодаря реализации проекта будет получен экономический и экологический эффект. Расход электроэнергии в городе уменьшится примерно на 40%. Соответственно ежегодно районный бюджет сможет сэкономить Br235 тыс. "Важно учесть и социальную составляющую - улучшение качества уличного освещения. В том числе это повлияет на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Что касается экологии, то в результате уменьшится количество выбросов в атмосферу СО2", - отметил Дмитрий Слуцкий.

Березовский район присоединился к добровольной европейской инициативе по энергии и климату "Соглашение мэров" в 2015 году, взяв на себя обязательства до 2020-го снизить выбросы СО2 на 20%. В регионе разработан план действий по устойчивому энергетическому развитию. Он предусматривает использование энергосберегающих технологий во всех отраслях, альтернативных источников энергии, строительство энергоэффективного жилья, развитие городской мобильности, улучшение работы общественного транспорта и другие мероприятия.