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БПС-Сбербанк раздал более 500 льготных кредитов на Geely. Программу продлят

10.10.2018 18:00 — Разное | Myfin  
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БПС-Сбербанк раздал более 500 льготных кредитов на Geely. Программу продлят
фото: geelygrodno.by

Пятисотым кредитополучателем стал минчанин Александр Петрович Гоман. Он выбрал Geely Atlas в максимальной комплектации. «Самое главное, что БПС-Сбербанк предложил такую ставку, которая сделала ежемесячный платеж по кредиту минимальным. Именно это обстоятельство стало толчком к покупке нового автомобиля Geely», – признался на вручении автомобиля Александр Петрович.

Полтысячи кредитов на Geely белорусы взяли всего за полгода. В среднем у банка привлекают по 28,3 тыс. рублей, что составляет 60-70% стоимости автомобиля. Всего же БПС-Сбербанк выдал на покупку Geely свыше 14 млн. рублей.

В банке также рассказали о самых популярных моделях Geely. Чаще всего кредиты привлекают на приобретение Geely Atlas – на него приходится около 90% продаж. Седан Emgrand 7 выбирают 10% покупателей. Кроссовер Emgrand X7 официально стал доступен только с 14 сентября, но и на эту модель в Банке ужефиксируют спрос.

«Интерес к нашему кредитам на автомобили Geely превосходит первоначальные прогнозы. Каждый месяц около 100 человек со всех регионов обращаются в банк, чтобы приобрести новый автомобиль. Программа кредитования стала мощным стимулом для развития белорусского автопрома. И чтобы сохранить белорусам возможность приобрести новый автомобиль по выгодным ставкам, мы расширяем программу и выходим за рамки 500 кредитов», – пояснил Заместитель Председателя Правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

 
 
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Белорусы приобрели свыше 500 автомобили Geely с привлечением льготных кредитов БПС-Сбербанка. С учетом ажиотажа банк продолжит работать с программой, по которой можно...
 
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