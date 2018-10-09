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Какие изменения ждут белорусскую экономику?

10.10.2018 18:23 — Разное | Myfin  
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Какие изменения ждут белорусскую экономику?
фото: Myfin.by

Какие изменения ждут белорусскую экономику?

Эксперт отметил, то в 2018 году наблюдался достаточно положительный прирост экономики. Но сейчас он замедляется.

В числе факторов, которые позитивно повлияли на ситуацию в экономике, он назвал, во-первых, эффект низкой базы. В предыдущие годы в стране были очень низкие темпы роста экономики, отмечались подавленные инвестиционная активность и потребление.

Положительно сказались и внешние факторы, в частности, то, что восстановились цены на мировых рынках не только на нефть, но и на продовольствие, сырьевые металлы и др. Также положительный эффект имело восстановление экономического роста в России и в целом в мировой экономике. Плюс в первом- втором квартале произошло укрепление российского рубля.

Нацбанку Беларуси удалось обуздать инфляцию. В последние два года наблюдаются крайне низкие темпы инфляции. На сегодняшний момент это 5% в годовом выражении (август 2018-го к августу прошлого года), отметил эксперт.

Девальвационно-инфляционные ожидания в стране снизились. Население даже в период повышенной волатильности на валютном рынке в августе и в сентябре все равно являлось чистым продавцом валюты. С начала года на чистой основе население продало более 1 млрд долларов.

Эти и другие факторы дали положительный рост экономики в текущем году.

Говоря о внешних факторах, которые могут вызвать замедление роста мировой экономики, Антон Долговечный обратил внимание в том числе и на такой фактор, как сжатие мировой ликвидности и в перспективе связанное с ним подорожание американского доллара.

Среди других важнейших факторов, которые будут влиять на рост мировой экономики, он отметил также рост протекционизма и замедление экономического роста в Китае (прогнозируется до 5,9% в 2021 году).

У Беларуси пока нет перспектив для «экономического рывка»

Эксперт в отношении Беларуси привел данные двух прогнозов по экономическому росту – ЕЭК и ЕАБР, причем, прогноз Европейской экономической комиссии самый свежий, по его словам.

 

Какие изменения ждут белорусскую экономику?

Слайд из презентации спикера

Согласно этому прогнозу, темпы роста экономики ожидаются по 2018 году в пределах 3%.

Минэкономики Беларуси в отношении 2019 года предусматривает целевой сценарий с ростом 4% и базовый 2%. Ранее Минэкономики предполагал возможный рост ВВП на 4,1% по целевому сценарию и на 2,8% - по базовому.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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