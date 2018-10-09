Что в планах у Лидского пива ?

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По словам директора по маркетингу ОАО «Лидское пиво» Ирины Капиловой, компания наращивает объемы производства и расширяет рынки сбыта в том числе и за счет новых видов продукции.

«Линейка «Калекцыя майстра» пополнилась маркой «Sour Ale» с клюквенным вкусом и очень хорошо продается. Как и наш квас с вкусом яблока и кизила, сидр с вкусом ревеня», – рассказала директор по маркетингу.

С октября компания запустили лимитированную сезонную новинку – пиво «Лідскае Зімовае» с сочетанием вкусов можжевельника, корицы и гвоздики. Всего в этом году порадовали пятью видами нового пива и десятью – других напитков.

Упор на качество, а не на цену

Цена новых видов продукции, как обычно бывает, выше старых брендов, но именно они приносят основной доход. Не намерены, как заявил генеральный директор компании Аудриус Микшис, в Лиде и демпинговать, стараясь расширить рынок. Даже в российских магазинах лидское пиво стоит в среднем дороже местного: «Мы делаем упор на качество»», – заявил он.

«Доходы потребителей растут. Это мы видим по продажам. Тем не менее общий рост цен, по сравнению с объемами производства, растет медленней. Главная причина – массовые промоакции», – добавил он.

За 8 месяцев года ОАО «Лидское пиво» реализовало в Беларуси 64,8 млн литров пива, что на 4,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и этот рост обгоняет рост белорусского рынка пива.