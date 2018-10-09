ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что в планах у Лидского пива ?

10.10.2018 17:40 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Что в планах у Лидского пива ?
фото предоставлено организаторами пресс-конференции

По словам директора по маркетингу ОАО «Лидское пиво» Ирины Капиловой, компания наращивает объемы производства и расширяет рынки сбыта в том числе и за счет новых видов продукции.

«Линейка «Калекцыя майстра» пополнилась маркой «Sour Ale» с клюквенным вкусом и очень хорошо продается. Как и наш квас с вкусом яблока и кизила, сидр с вкусом ревеня», – рассказала директор по маркетингу.

С октября компания запустили лимитированную сезонную новинку – пиво «Лідскае Зімовае» с сочетанием вкусов можжевельника, корицы и гвоздики. Всего в этом году порадовали пятью видами нового пива и десятью – других напитков.

Упор на качество, а не на цену

Цена новых видов продукции, как обычно бывает, выше старых брендов, но именно они приносят основной доход. Не намерены, как заявил генеральный директор компании Аудриус Микшис, в Лиде и демпинговать, стараясь расширить рынок. Даже в российских магазинах лидское пиво стоит в среднем дороже местного: «Мы делаем упор на качество»», – заявил он.

«Доходы потребителей растут. Это мы видим по продажам. Тем не менее общий рост цен, по сравнению с объемами производства, растет медленней. Главная причина – массовые промоакции», – добавил он.

За 8 месяцев года ОАО «Лидское пиво» реализовало в Беларуси 64,8 млн литров пива, что на 4,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и этот рост обгоняет рост белорусского рынка пива.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аудитория лидских пивоваров ширится они выпускают как новые виды пива, так и кваса, газированных напитков и даже воды.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика