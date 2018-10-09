В Москве представили Honor 8X. Названа цена и дата старта продаж в Беларуси

В начале сентября бренд Honor анонсировал новый «почти флагманский» смартфон — Honor 8X. В честь скорого старта продаж в России производитель провел в Москве масштабную презентацию новинки. Мы побывали на мероприятии, составили первые вречатления о новинке и выяснили, когда и по какой цене гаджет ждать в Беларуси.

Дата старта продаж и цена Honor 8X в Беларуси

Официальные продажи Honor 8X в Беларуси стартуют 6 ноября. Гаджет появится в МТС, velcom, «5 элементе», салонах «На Связи», «Связном», «Электросиле» и «Евросети».

Первое время гаджет будет доступен в двух цветах — черном и синем. Красную модификацию получится купить позже, в декабре. Модель с 64 ГБ встроенной памяти у нас оценили в 649 рублей. Модели со 128 ГБ хранилища, скорее всего, в официальной продаже в Беларуси не будет.





Для сравнения: В Европе (в частности в Испании) за смартфон просят 249 евро (4/64 ГБ) и 299 евро (4/128 ГБ). В пересчете по курсу на 10 октября это 615 и 738 рублей.

Первым российским покупателям Honor 8X в подарок предложат наушники Huawei FreeBuds, а также трехмесячную подписку на онлайн-кинотеатр ivi.ru и скидку на заказ в одном из сервисов по доставке еды. Какие бонусы при покупке смартфона ожидают белорусских покупателей, пока не сообщается.

Необычный дизайн задней панели

Как и топовый Honor 10 (наш полный обзор ), новый Honor 8X выполнен из стекла. Из необычных элементов — текстура задней панели. С левой стороны она однородная, с правой — зернистая. Это становится заметно при взгляде на смартфон даже под небольшим углом.





На наш взгляд, такое дизайнерское решение выглядит интересно и привлекает внимание.

Из-за небольшой толщины (7,8 миллиметра) держать Honor 8X в ладони достаточно удобно, правда корпус моментально покрывается следами от отпечатков пальцев (особенно на черной модели). Впрочем, это можно сказать и про множество других стеклянных смартфонов.





Кнопка питания и «качелька» регулировки громкости разместились на правой грани аппарата, снизу находится решетка мультимедийного динамика и 3,5-мм разъем для наушников. Единственный недочет — морально устаревший порт microUSB, а не новый USB Type-C.





Увеличенный дисплей

Диагональ дисплея нового Honor 8X составляет 6,5 дюйма, соотношение сторон — 19,5:9, разрешение — Full HD+, матрица — IPS.





В верхней части панели есть миниатюрный вырез для фронтальной камеры и разговорного динамика, поддерживается разблокировка по лицу. У нас «козырек» большого раздражения не вызывает, но не исключаем, что некоторым пользователям он может не понравиться.

Представители Honor отметили, что рамки вокруг экрана очень тонкие (4,25 миллиметра), благодаря чему соотношение панели к остальному корпусу составляет 91%. Кроме того, дисплей Honor 8X обеспечивает 85% цветового спектра NTSC и оснащается технологией, улучшающей видимость под яркими солнечными лучами.





На первый взгляд, изображение на экране Honor 8X смотрится достаточно ярко и контрастно, четкости хватает.

Камера с искусственным интеллектом

Основная камера в Honor 8X — сдвоенная, разрешением в 20 Мп и 2 Мп (соответственно f/1.8 и f/2.4). Дополнительный модуль нужен для создания фото с размытием фона (боке), режима с зуммированием картинки нет. Фронтальная камера — одинарная, 16-мегапиксельная (f/2.0).

Есть и уже традиционный для аппаратов Huawei и Honor режим с искусственным интеллектом, который распознает 500 сценариев съемки и объекты в 22 категориях. Ниже — несколько фотографий, сделанных на Honor 8X с использованием ИИ в Москве:























«Железо» как в Huawei Mate 20 Lite

В актив Honor 8X входит фирменный процессор Kirin 710 (12-нм), 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 3750 мАч. Операционная система — Android 8 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Ниже — полные характеристики аппарата:

Экран 6,5 дюйма, 2340×1080 пикселей, IPS Процессор Kirin 710 Память, ГБ 4/64 ГБ, microSD есть Фронтальная камера 16 Мп, f/2.0 Основная камера 20 Мп и 2 Мп, f/1.8 и f/2.4 Аккумулятор 3750 мАч Габариты 160,4×76,6×7,8 мм

Такая же «начинка» используется и в недавнем Huawei Mate 20 Lite (наш полный обзор ). Это значит, что серьезных проблем с производительностью у Honor 8X, скорее всего, ожидать не стоит. Мощности аппарату с запасом должно хватить на все «бытовые» задачи вроде просмотра роликов в YouTube, общения в мессенджерах и серфинга в Сети с десятком одновременно открытых вкладок.

Кроме того, новый Honor 8X поддерживает режим GPU Turbo — технологию, увеличивающую производительность в играх и при этом сохраняющую относительно низкое энергопотребление. Как смартфон справляется с запуском «тяжелых» проектов вроде PUBG и сколько «живет» на одном заряде, мы проверим немного позже в полноценном обзоре.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor: