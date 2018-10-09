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Белорусы завоевали вторую награду на Юношеских Олимпийских играх

10.10.2018 19:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы завоевали вторую награду на Юношеских Олимпийских играх
Национальный олимпийский комитет

В Буэнос-Айресе продолжаются III летние Юношеские Олимпийские игры. В четвертый день соревнований награду для сборной Беларуси завоевал представитель академической гребли Иван Брынза.

Белорусы завоевали вторую награду на Юношеских Олимпийских играх Белорусский дзюдоист Артем Колосов стал чемпионом юношеской Олимпиады

В финале мужского заезда одиночек наш спортсмен показал время 1.32,84 и завоевал серебряную медаль. Белорус лишь 0,37 сек уступил украинцу Ивану Тищенко, но опередил австралийца Кормака Кеннеди-Левертта, у которого в итоге «бронза».

«Я мог бы стать первым, но не хватило самой малости. Не хватило метров дистанции. Не ждал, что соперники сдадутся раньше времени, все были хорошо готовы, мотивированы и достойны победы», – цитирует спортсмена официальный сайт НОК Беларуси.

Примечательно, что Иван Брынза – капитан нашей команды в Аргентине. Кроме того, он был флагоносцем белорусской сборной на торжественной церемонии открытия соревнований.

Медаль Ивана Брынзы – вторая в копилке сборной Беларуси на Играх в Буэнос-Айресе. Ранее чемпионом стал дзюдоист Артем Колосов. Юношеские Олимпийские игры в Аргентине продлятся до 18 октября.

 
 
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17-летний Иван Брынза стал «серебряным» призером соревнований по академической гребле.
 
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