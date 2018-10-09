Белорусы завоевали вторую награду на Юношеских Олимпийских играх

В Буэнос-Айресе продолжаются III летние Юношеские Олимпийские игры. В четвертый день соревнований награду для сборной Беларуси завоевал представитель академической гребли Иван Брынза.

В финале мужского заезда одиночек наш спортсмен показал время 1.32,84 и завоевал серебряную медаль. Белорус лишь 0,37 сек уступил украинцу Ивану Тищенко, но опередил австралийца Кормака Кеннеди-Левертта, у которого в итоге «бронза».

«Я мог бы стать первым, но не хватило самой малости. Не хватило метров дистанции. Не ждал, что соперники сдадутся раньше времени, все были хорошо готовы, мотивированы и достойны победы», – цитирует спортсмена официальный сайт НОК Беларуси.

Примечательно, что Иван Брынза – капитан нашей команды в Аргентине. Кроме того, он был флагоносцем белорусской сборной на торжественной церемонии открытия соревнований.

Медаль Ивана Брынзы – вторая в копилке сборной Беларуси на Играх в Буэнос-Айресе. Ранее чемпионом стал дзюдоист Артем Колосов. Юношеские Олимпийские игры в Аргентине продлятся до 18 октября.