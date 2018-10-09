|
В Минске до смерти избили 25-летнего парня. Разыскиваются супруги, которые привезли его в больницу
Новости Беларуси. За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, разыскивается семейная пара.
По
После этого мужчина и его супруга доставили пострадавшего в больницу, а затем скрылись на зеленом автомобиле Mersedes-Benz (г.н. 3444 ВТ-2).
Пострадавший парень скончался в больнице от полученных травм.
Сообщить о местонахождении мужчины и женщины, которые изображены на фото, можно по телефонам 8 (033) 671-77-98, 8 (029) 394-12-44, 8(017) 222-04-42 (ОДС) или 102.
Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, разыскивается семейная пара. По информации ГУВД Мингорисполкома,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)