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11 советов, как справиться с переутомлением: почему не помогает шоколад, а непрерывно работать нужно не более 1,5 часов
Работа занимает более 10 часов в день? Мысли о ней не покидают и за пределами офиса? Чувствуете себя вымотанным и ничего не хочется? Это – переутомление.
Но есть и женщины, доводящие себя до такого состояния непомерным трудом. Простое утомление от переутомления легко отличить – достаточно как следует отдохнуть и вы чувствуете в себе силы и желание работать. Про переутомление можно сказать, что энергия не просто израсходована, а отнята у других жизненных процессов.
Основные симптомы переутомления:
2. Усталость не проходит после отдыха.
3. За полгода почти вдвое снизилась работоспособность.
Людмила Гулевич, врач-терапевт:
Устроить себе в ближайшие выходные просто настоящие выходные.
Что делать и чего не делать?
Неверен совет: «Ляг поспи и всё пройдёт». Хроническое переутомление нельзя «вылечить» сном, так как сон, как правило, при нем некачественен.
Не пытайтесь расслабиться перед телевизором или изучая соцсети. Ограничьте поступающую информацию. Это – лишняя нагрузка для уставшей головы.
Не поможет и то, если в один день напряжённо работать, а на следующий устраивать день безделья.
Непрерывно работать нужно час-полтора, потом – пятиминутный отдых, или хотя бы, смена деятельности. Иначе продуктивность труда снижается
Учитывайте и естественные биоритмы – у большинства людей наилучшая работоспособность – с 8 до 13 часов и с 16 до 19. Большие нагрузки в другие часы более утомительны.
Снять напряжение можно щадящими народными средствами.
Наталья Бородич, врач-фитотерапевт:
Не надо есть больше, чтобы якобы подпитать силы. Пищеварительная система и так страдает. Съеденное усваивается не полностью. К тому же уставший человек хуже пережёвывает пищу.
Исключите острые блюда, чтобы не раздражать желудок. Не перекусывайте шоколадом – якобы придающим энергии.
Игорь Волынец, врач-терапевт:
Для профилактики умственного переутомления тренируйте голову. В прямом смысле. Улучшают кровоснабжение мозга, тренируют вестибулярный аппарат элементарные упражнения: повороты, наклоны, вращения.
Возьмите на заметку и будьте здоровы!
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11 советов, как справиться с переутомлением: почему не помогает шоколад, а непрерывно работать нужно не более 1,5 часов
Работа занимает более 10 часов в день? Мысли о ней не покидают и за пределами офиса? Чувствуете себя вымотанным и ничего не хочется? Это – переутомление. Чаще всего...
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