ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каменщику - от 2000 рублей, начальнику в торговую сеть - от 10000. Топ вакансий с высокими зарплатами

10.10.2018 19:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Средние зарплаты белорусов почти достигли тысячи рублей — в августе этот показатель составил 988 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел на сайте РАБОТА.TUT.BY, каким специалистам предлагают самые большие заработки.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В таблицах указан топ-5 актуальных вакансий октября (предложения актуальны на 10 октября этого года) с самыми высокими зарплатами в разрезе областей и областных центров при условии полной занятости от прямых работодателей.

Так как в вакансиях IT-сферы традиционно указаны одни из наиболее высоких зарплат, в подборку вошли лишь несколько предложений из этой сферы. Аналогичная ситуация с предложениями о работе для водителей-международников.

Минск и Минская область

Начальник Управления организации строительства

от 10 000 бел. руб. на руки

Senior .Net Developer

от 3 500 USD на руки

Senior Java Developer

от 3 000 до 4 000 USD до вычета НДФЛ

Product manager / Producer

от 2 500 до 4 000 USD на руки

Менеджер по продажам транспортных услуг

от 1 000 до 3 000 EUR на руки

Брест и Брестская область

Исполнительный директор медицинского центра «ЛОДЭ» в г. Бресте

от 3 000 бел. руб. до вычета НДФЛ

Водитель-международник

от 2 500 бел. руб. на руки

Водитель-международник

от 2 500 бел. руб. на руки

Главный инженер

от 2 500 бел. руб. до вычета НДФЛ

Каменщик

от 2 000 бел. руб. на руки

Витебск и Витебская область

Ведущий разработчик Java

от 4 000 бел. руб. до вычета НДФЛ

Ведущий конструктор

от 3 000 бел. руб. на руки

Ведущий Embedded-программист

от 3 000 бел. руб. на руки

Водитель-международник

от 1 000 EUR на руки

Специалист по организации торговли (кустовой)

от 1 750 бел. руб. до вычета НДФЛ

Гомель и Гомельская область

Водитель-международник

от 1 000 EUR на руки

Начальник сектора розничных продаж

от 2 000 бел. руб. до вычета НДФЛ

Супервайзер торговых представителей

от 1 600 бел. руб. до вычета НДФЛ

Торговый представитель / менеджер по продажам

от 1 500 бел. руб. на руки

Начальник центра банковских услуг

от 1 500 бел. руб. до вычета НДФЛ

Гродно и Гродненская область

Водитель-международник

от 2 500 бел. руб. на руки

Водитель-международник

от 1 000 EUR на руки

Специалист по организации торговли (кустовой)

от 1 750 бел. руб. до вычета НДФЛ

Торговый представитель

от 1 500 бел. руб. на руки

Супервайзер торговых представителей (по Гродненской области)

от 1 200 бел. руб. на руки

Могилев и Могилевская область

Водитель-международник

от 2 500 бел. руб. на руки

Водитель-международник

от 2 500 бел. руб. на руки

Начальник отдела продаж / Супервайзер отдела продаж (Могилёвская область)

от 2 000 бел. руб. до вычета НДФЛ

Специалист по организации торговли (кустовой)

от 1 750 бел. руб. до вычета НДФЛ

Заместитель директора по экономике и финансовой работе

от 1 600 до 1 600 бел. руб. до вычета НДФЛ

Читайте также
Доходы не успевают за ценами. Власти взялись за значительно подорожавшие за год овощи и мясо
В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел на сайте РАБОТА.TUT.BY, каким специалистам предлагают самые большие зарплаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы завоевали вторую награду на Юношеских Олимпийских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика