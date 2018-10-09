Каменщику - от 2000 рублей, начальнику в торговую сеть - от 10000. Топ вакансий с высокими зарплатами

Средние зарплаты белорусов почти достигли тысячи рублей — в августе этот показатель составил 988 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел на сайте РАБОТА.TUT.BY, каким специалистам предлагают самые большие заработки.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В таблицах указан топ-5 актуальных вакансий октября (предложения актуальны на 10 октября этого года) с самыми высокими зарплатами в разрезе областей и областных центров при условии полной занятости от прямых работодателей.

Так как в вакансиях IT-сферы традиционно указаны одни из наиболее высоких зарплат, в подборку вошли лишь несколько предложений из этой сферы. Аналогичная ситуация с предложениями о работе для водителей-международников.

Минск и Минская область

Брест и Брестская область

Витебск и Витебская область

Гомель и Гомельская область

Гродно и Гродненская область

Могилев и Могилевская область

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