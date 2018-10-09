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Каменщику - от 2000 рублей, начальнику в торговую сеть - от 10000. Топ вакансий с высокими зарплатами
Средние зарплаты белорусов почти
В таблицах указан топ-5 актуальных вакансий октября (предложения актуальны на 10 октября этого года) с самыми высокими зарплатами в разрезе областей и областных центров при условии полной занятости от прямых работодателей.
Так как в вакансиях IT-сферы традиционно указаны одни из наиболее высоких зарплат, в подборку вошли лишь несколько предложений из этой сферы. Аналогичная ситуация с предложениями о работе для водителей-международников.
Минск и Минская область
Брест и Брестская область
Витебск и Витебская область
Гомель и Гомельская область
Гродно и Гродненская область
Могилев и Могилевская область
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Каменщику - от 2000 рублей, начальнику в торговую сеть - от 10000. Топ вакансий с высокими зарплатами
FINANCE.TUT.BY посмотрел на сайте РАБОТА.TUT.BY, каким специалистам предлагают самые большие зарплаты.
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