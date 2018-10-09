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"Покупают секонд-хенд, потому что выбора нет". Мнение о том, надо ли запрещать онлайн-торговлю б/у вещами
«Белорусы, которые покупают бывшие секонд-хенд, делают это чаще всего, уверен, из-за того, что нет другого выбора. Либо новые вещи для них дорогие, либо ассортимент небольшой магазинах (второе актуально для небольших населенных пунктов). Думаю, что составитель
Валерий работает ИП, он специализируется на продаже изделий ручной работы. «Мое желание высказаться на тему возможных изменений по торговле б/у вещами связано с тем, что я как ИП выступаю за то, чтобы закон регулировал взаимоотношения между продавцом и покупателем, но я против того, чтобы закон бездумно запрещал все, что можно делать по-другому. Предлагаемые изменения, на мой взгляд, хорошо это демонстрируют. Запрещая торговлю б/у вещами, власти запрещают легальную работу добросовестных продавцов», — отмечает Валерий. Он уже направил свои предложения в МАРТ.
— Вместо полного запрета продажи б/у одежды и обуви через интернет-магазины можно обязать продавцов продемонстрировать товар перед покупкой. Причем сделать это можно очень просто:
Вариант № 1. Так уже делают многие магазины по продаже одежды, например, wildberries. Курьер интернет-магазина привозит товар и дает время покупателю (в среднем 20 минут) для ознакомления с товаром и примеркой перед покупкой.
Вариант № 2. Транспортные компании также предоставляют интернет-магазинам услугу, при которой клиент может ознакомиться с товаром до совершения оплаты.
Вариант № 3. Насколько я помню, у Белпочты тоже есть подобная услуга. Если нет, то наверняка могут ввести, потому что постоянно вводят новые услуги для интернет-магазинов.
Во всех случаях клиент может ознакомиться с товаром перед покупкой и отказаться от покупки, если товар его не устраивает.
А нужно ли вообще что-то менять?
Отказаться от покупки б/у товара через интернет-магазин по-моему еще проще, если товар по факту не соответствует зафиксированному описанию на сайте. В данном случае можно расторгнуть договор купли-продажи, т.к. продавец не выполнил требования и не указал дефекты или основные свойства товара. Об этом говорится в правилах осуществления розничной торговли по образцам: «Если при торговле по образцам покупателю не предоставлена возможность получить необходимую и достоверную информацию о товаре в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от приобретения товара без возмещения продавцу расходов, связанных с доставкой такого товара».
А вообще были ли жалобы со стороны покупателей? Закон же должен в первую очередь защищать их интересы. А если жалоб нет, то ради чего делается это закон? А то можно подумать, что у нас начинают заниматься протекционизмом и ограничением конкуренции.
Тем более после ввода запрета, на мой взгляд, просто вырастет количество групп в соцсетях и мессенджерах (например, вайбер), которые продают секонд-хенд. Вот только рисков для покупателей там еще больше, то есть предлагаемый запрет будет только на руку продавцам-нелегалам.
Возможное нововведение может стать шагом назад. Думаю, что после ввода запрета цивилизованные продавцы, которые создают интернет-магазины и предоставляют безопасные и удобные способы оплаты (ЕРИП, картами онлайн), вынуждены будут закрыться. Покупателям придется «играть в русскую рулетку» в социальных сетях. Кроме того, Нацбанк, который стремится к увеличению безналичных продаж, вряд ли скажет спасибо за эту инициативу.
Существуют и социальные последствия возможного нововведения. Не стоит забывать про регионы (имею в виду не областные города, а деревни, городки и поселки, в которых проживает 65% населения РБ). У них средняя заработная плата совсем не «попиццот», а намного меньше. И для них купить новую куртку за 200−300 рублей просто нереально. А магазинов секонд-хенд по Беларуси тоже мало. Про ассортимент в регионах, в том числе и новой одежды, вообще молчу. Поэтому для многих покупки б/у вещей через интернет — это реальное спасение.
В эту же категорию можете добавить студентов, многодетные семьи, а также молодых мам, которым совсем нежелательно ехать на Ждановичи с маленьким ребенком, чтобы купить вещи, из которых он через 2−3 месяца вырастет.
Может, посмотреть на ситуацию с другой стороны?
Давайте посмотрим, что проверил концерн «Беллегпром» (лицо, заинтересованное в устранении конкурента в виде секонд-хенда). «В ряде интернет-магазинов выявлены факты реализации бывших в употреблении белья нательного, одежды и обуви для детей», сообщает МАРТ со ссылкой на «Беллегпром». Если есть такое предложение, значит, белорусам это нужно. Может, вместо запрета на продажу б/у вещей через интернет лучше разрешить продажу белья нательного, одежды и обуви для детей (например, при условии демонстрации товара).
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"Покупают секонд-хенд, потому что выбора нет". Мнение о том, надо ли запрещать онлайн-торговлю б/у вещами
Предприниматель решил высказаться о возможном запрете в Беларуси для ИП и юрлиц на онлайн-торговлю подержанными вещами.
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