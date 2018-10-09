"Покупают секонд-хенд, потому что выбора нет". Мнение о том, надо ли запрещать онлайн-торговлю б/у вещами

«Белорусы, которые покупают бывшие секонд-хенд, делают это чаще всего, уверен, из-за того, что нет другого выбора. Либо новые вещи для них дорогие, либо ассортимент небольшой магазинах (второе актуально для небольших населенных пунктов). Думаю, что составитель изменений в законодательство , по которым в Беларуси хотят запретить для ИП и юрлиц онлайн-торговлю подержанными вещами, — это богатый минский чиновник, который не знает, что творится в регионах», — считает предприниматель Валерий Колдачев. Мужчина решил высказаться о возможном запрете в Беларуси для ИП и юрлиц на онлайн-торговлю подержанными вещами.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Напомним, в Беларуси хотят запретить для ИП и юрлиц онлайн-торговлю подержанными вещами. Потенциальные изменения не затронут физлиц, они по-прежнему смогут продавать личные б/у вещи. Такое предложение содержится в проекте постановления Совмина, который предусматривает внесение изменений и дополнений в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Документ вынесли на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на сайте МАРТ.

Валерий работает ИП, он специализируется на продаже изделий ручной работы. «Мое желание высказаться на тему возможных изменений по торговле б/у вещами связано с тем, что я как ИП выступаю за то, чтобы закон регулировал взаимоотношения между продавцом и покупателем, но я против того, чтобы закон бездумно запрещал все, что можно делать по-другому. Предлагаемые изменения, на мой взгляд, хорошо это демонстрируют. Запрещая торговлю б/у вещами, власти запрещают легальную работу добросовестных продавцов», — отмечает Валерий. Он уже направил свои предложения в МАРТ.

— Вместо полного запрета продажи б/у одежды и обуви через интернет-магазины можно обязать продавцов продемонстрировать товар перед покупкой. Причем сделать это можно очень просто:

Вариант № 1. Так уже делают многие магазины по продаже одежды, например, wildberries. Курьер интернет-магазина привозит товар и дает время покупателю (в среднем 20 минут) для ознакомления с товаром и примеркой перед покупкой.

Вариант № 2. Транспортные компании также предоставляют интернет-магазинам услугу, при которой клиент может ознакомиться с товаром до совершения оплаты.

Вариант № 3. Насколько я помню, у Белпочты тоже есть подобная услуга. Если нет, то наверняка могут ввести, потому что постоянно вводят новые услуги для интернет-магазинов.

Во всех случаях клиент может ознакомиться с товаром перед покупкой и отказаться от покупки, если товар его не устраивает.

А нужно ли вообще что-то менять?

Отказаться от покупки б/у товара через интернет-магазин по-моему еще проще, если товар по факту не соответствует зафиксированному описанию на сайте. В данном случае можно расторгнуть договор купли-продажи, т.к. продавец не выполнил требования и не указал дефекты или основные свойства товара. Об этом говорится в правилах осуществления розничной торговли по образцам: «Если при торговле по образцам покупателю не предоставлена возможность получить необходимую и достоверную информацию о товаре в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от приобретения товара без возмещения продавцу расходов, связанных с доставкой такого товара».

А вообще были ли жалобы со стороны покупателей? Закон же должен в первую очередь защищать их интересы. А если жалоб нет, то ради чего делается это закон? А то можно подумать, что у нас начинают заниматься протекционизмом и ограничением конкуренции.

Тем более после ввода запрета, на мой взгляд, просто вырастет количество групп в соцсетях и мессенджерах (например, вайбер), которые продают секонд-хенд. Вот только рисков для покупателей там еще больше, то есть предлагаемый запрет будет только на руку продавцам-нелегалам.

Возможное нововведение может стать шагом назад. Думаю, что после ввода запрета цивилизованные продавцы, которые создают интернет-магазины и предоставляют безопасные и удобные способы оплаты (ЕРИП, картами онлайн), вынуждены будут закрыться. Покупателям придется «играть в русскую рулетку» в социальных сетях. Кроме того, Нацбанк, который стремится к увеличению безналичных продаж, вряд ли скажет спасибо за эту инициативу.

Существуют и социальные последствия возможного нововведения. Не стоит забывать про регионы (имею в виду не областные города, а деревни, городки и поселки, в которых проживает 65% населения РБ). У них средняя заработная плата совсем не «попиццот», а намного меньше. И для них купить новую куртку за 200−300 рублей просто нереально. А магазинов секонд-хенд по Беларуси тоже мало. Про ассортимент в регионах, в том числе и новой одежды, вообще молчу. Поэтому для многих покупки б/у вещей через интернет — это реальное спасение.

В эту же категорию можете добавить студентов, многодетные семьи, а также молодых мам, которым совсем нежелательно ехать на Ждановичи с маленьким ребенком, чтобы купить вещи, из которых он через 2−3 месяца вырастет.

Может, посмотреть на ситуацию с другой стороны?

Давайте посмотрим, что проверил концерн «Беллегпром» (лицо, заинтересованное в устранении конкурента в виде секонд-хенда). «В ряде интернет-магазинов выявлены факты реализации бывших в употреблении белья нательного, одежды и обуви для детей», сообщает МАРТ со ссылкой на «Беллегпром». Если есть такое предложение, значит, белорусам это нужно. Может, вместо запрета на продажу б/у вещей через интернет лучше разрешить продажу белья нательного, одежды и обуви для детей (например, при условии демонстрации товара).

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