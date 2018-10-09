Жена чиновника из Азербайджана потратила 16 млн фунтов в универмаге. Британия требует объяснить, откуда деньги

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов.



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Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.

Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Слушания по делу Хаджиевой начались в Высоком суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости — дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов.

Если Хаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано.

Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям в растрате и мошенничестве.

Хаджиев отвергал все обвинения. На слушаниях в Лондоне супруги назвали их несправедливыми. Адвокаты Хаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.

В ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что Замира Хаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов.