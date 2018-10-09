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Во время салюта на «Дожинках» трехлетнему мальчику обожгло лицо

10.10.2018 18:32 — Разное | Партизан  
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Во время «Дожинок» в агрогородке Голоцк Пуховичского района случилось ЧП. По словам Ирины Коробельниковой, мамы трехлетнего Макара, огненные хлопья праздничного салюта попали в глаз малышу. У ребенка ожог, мальчик в больнице.

В райисполкоме уверяют: салют провели, соблюдая все меры безопасности.

«На глазу у ребенка что-то горело»

Вечером 6 октября Ирина с сестрой и детьми пошли посмотреть на салют. Женщина рассказывает, что они стояли в 30−40 метрах от происходящего. Впереди было много людей.

— На последних залпах салюта от фейерверка дугами полетели огненные хлопья, — вспоминает Ирина. — Возможно, из-за ветра их отнесло в нашу сторону. Все происходило в считаные секунды. Мальчик, стоявший рядом, упал на землю и куда-то пополз. Кто-то визжал. А потом я услышала: «Мама!». Это кричал Макар. На глазу у него что-то горело, я погасила огонь, взяла сына под мышку и побежала в клуб.

На ходу, рассказывает женщина, она тушила кончики своих горящих волос. Ирина забежала в здание клуба, промыла ребенку поврежденный глаз. Ее сестра попросила сотрудников МЧС, которые дежурили на празднике, вызвать скорую.

— Нам помогала женщина-милиционер. Позже мы узнали, что это инспектор по делам несовершеннолетних Екатерина Романович, спасибо ей большое. Она принесла кипяченую воду и салфетки, — вспоминает Ирина, уточняя, что вместе с ней они еще раз промыли ребенку глаз.


Фото прислала мама Макара


Скорая, по словам Ирины, приехала минут через 20. Макара с мамой доставили в 4-ю городскую детскую клиническую больницу в Минске.

— Когда промывала сыну глаз, видела, зрачок цел, — рассказывает мама. — У Макара обожжены щека и глаз, сожжены реснички. Из-за того, что все хорошо вымыли, повреждений мало.

В ту же ночь, говорит Ирина, мальчика прооперировали. Достали из глаза инородные тела.

В справке, которую выдали семье в больнице, указано: «Со слов родителей, во время просмотра салюта на празднике... [ребенку] залетели искры (порох) от салюта в левый глаз». Клинический диагноз: термический ожог I степени роговицы, конъюнктивы век левого глаза. Множественные инородные тела роговицы, конъюнктивы левого глаза.

Сейчас мальчик проходит интенсивное лечение. По прогнозам врачей, со зрением все должно быть хорошо. Однако родители все равно собираются периодически наблюдаться у медиков.

— В воскресенье с нами общались милиционеры, составили объяснительную, — рассказывает Ирина. — В документе они написали: в глаз попала искра. Я объясняла, что это не искра, но они ничего не исправили.

Во вторник, говорит женщина, к ним снова приходила милиция.

— Написали более подробную объяснительную, где уже указали, что с неба падали хлопья огня, — рассказывает собеседница. — Сейчас супруг советуется с юристами, как все оформить. За случившееся должен кто-то ответить. А то у нас получается: кто пострадал, тот сам и виноват, но так быть не должно.

Райисполком: «Все было согласовано с МЧС»

В Пуховичском райисполкоме TUT.BY сообщили: «Дожинки» в Голоцке организовали, соблюдая все меры безопасности. У тех, кто запускал салют, были проверены все сертификаты.

— Все было согласовано с работниками МЧС, — рассказывает Екатерина Космольская, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи. — Салют отнесли на безопасное расстояние, он был огорожен. Никакого нарушения со стороны органов местной власти и организаторов не было.

— Поступали ли жалобы и заявления со стороны других жителей?

— Нет, не поступало.


 
Теги: Минск
 
 
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Во время «Дожинок» в агрогородке Голоцк Пуховичского района случилось ЧП. По словам Ирины Коробельниковой, мамы трехлетнего Макара, огненные хлопья праздничного...
 
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