Во время салюта на «Дожинках» трехлетнему мальчику обожгло лицо

В райисполкоме уверяют: салют провели, соблюдая все меры безопасности.





«На глазу у ребенка что-то горело»





Вечером 6 октября Ирина с сестрой и детьми пошли посмотреть на салют. Женщина рассказывает, что они стояли в 30−40 метрах от происходящего. Впереди было много людей.





— На последних залпах салюта от фейерверка дугами полетели огненные хлопья, — вспоминает Ирина. — Возможно, из-за ветра их отнесло в нашу сторону. Все происходило в считаные секунды. Мальчик, стоявший рядом, упал на землю и куда-то пополз. Кто-то визжал. А потом я услышала: «Мама!». Это кричал Макар. На глазу у него что-то горело, я погасила огонь, взяла сына под мышку и побежала в клуб.





На ходу, рассказывает женщина, она тушила кончики своих горящих волос. Ирина забежала в здание клуба, промыла ребенку поврежденный глаз. Ее сестра попросила сотрудников МЧС, которые дежурили на празднике, вызвать скорую.





— Нам помогала женщина-милиционер. Позже мы узнали, что это инспектор по делам несовершеннолетних Екатерина Романович, спасибо ей большое. Она принесла кипяченую воду и салфетки, — вспоминает Ирина, уточняя, что вместе с ней они еще раз промыли ребенку глаз.





