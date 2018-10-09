Как в ВГУ замяли скандал с плагиатом

Говорить красиво многие ответственные лица уже научились. Так, недавно в «СБ» была опубликована дискуссия по статье председателя КГК Леонида Анфимова «Какими нам быть?». Один из её участников, ректор Витебского государственного университета имени Петра Машерова Алексей Егоров, пишет, что «будущее нашей страны больше всего зависит от учителей», и, что «учитель должен быть примером, эталоном социальной жизни».





Это, может быть не очень ясно сформулированная, но, по существу, верная мысль. Правда, высказана она, к сожалению, в сугубо декларативной форме. А практику руководства ВГУ, как раз, не всегда можно характеризовать как способствующую тому, чтобы «учитель был эталоном социальной жизни». И об этом достаточно красноречиво говорят факты.





Начнем с уровня преподавания. Вот цитата из лекций в ВГУ по философии. Тема, – «Белорусская философия». Есть, учат студентов, «польская точка зрения» по вопросу, кто такие белорусы: «белорусы – часть единого польского народа, но только самая худшая. Белорусский язык – хамский, деревенский диалект польского языка».





Или еще цитата: «Почему-то народы берут друг у друга все плохое и ничему не учатся друг у друга. Каждый народ хотел бы построить империю, но многие народы не строили, так как понимали, что нет сил».





Или вот лекция «Марксистско-ленинская философия». В ней ещё более глобальные и удивительные «открытия»: «Если марксизм-ленинизм претворить в жизнь, то у человека будет отнято все то, что отличает его от животного. Следовательно, программа марксистско-ленинской философии – это программа быстрого и окончательного уничтожения всего человечества. Это и есть светлое будущее человечества – коммунизм. Все люди исчезнут».





Вот так, ни больше ни меньше,– «исчезнут люди», и всё тут.





Ректор ВГУ Алексей Егоров ничего особенного в таких «лекциях» не видит. Соответственно, не может не возникнуть вопрос, – как соотносится обучение студентов «польской точке зрения» о «хамском диалекте», открытие «смертоносной сущности марксизма» и т. п. с необходимостью воспитания у молодёжи, тем более, у будущих учителей уважения к своему историческому прошлому, национальной культуре, уважения к представителям других наций и культур, вообще, воспитания терпимости?





Или Алексей Егоров считает, что учитель и без этих качеств может быть «эталоном социальной жизни»? И это не говоря уже собственно о знаниях по философии у студентов «классического университета».

А вот, ещё один факт. Этот, говорит скорее о «научных достижениях», «отдельных», конечно, преподавателей, точнее «отдельной» заведующей кафедрой ВГУ. Об уровне преподавания, в данном случае, что называется, лучше помолчим, студенты пальцем у виска не крутят, и на том спасибо. Итак, профессор кафедры социально-гуманитарных наук ВГУ, обращает внимание А. В. Егорова на то, что в статьях заведующей этой кафедры, содержится плагиат в значительном объеме.





Причем «сочиняла» заведующая свои «труды» что называется не заморачиваясь, вплоть до того, что даже в популярном энциклопедическом словаре Брокгауза «позаимствовала» целую страницу. Независимая экспертиза, проведённая по поручению Министерства образования, подтвердила: да, «заимствовала» заведующая, и в объёмах весьма впечатляющих, то 57%, то – 42%. И это не все «достижения», еще есть многочисленные грамматические ошибки в официальных документах.





Но, опять же, что ректор ВГУ Алексей Владимирович Егоров? Его возмущает плагиат? Малообразованность, чтобы не сказать полуграмотность?





А вот что. Заведующая успешно проходит аттестацию и, как считает А. В. Егоров, полностью соответствует занимаемой должности. Зато мешающий «спокойно работать» профессор кафедры оказывается не полностью соответствующим, и контракт с ним не продлевается.





Соответственно, заведующая продолжает руководить кафедрой, учить и воспитывать студентов – будущих учителей, а недовольный плагиатом и грубыми грамматическими ошибками профессор кафедры, которому к тому же не нравится ««хамский диалект» под видом философии, отправляется на биржу труда.

Характерно, что сам ректор ВГУ много и с большим пиететом пишет о «европейском порядке», «настоящих европейцах» у которых нам, надо учиться. Что ж, может быть... Но если так, то надо, очевидно, не только говорить и других призывать, но и делать что-то. И желательно с себя начинать, принимать, так сказать, конкретные меры в рамках своей компетенции, чтобы не получалось пустой болтовни или чего похуже.





Хвалимый Егоровым «европейский порядок» предполагает, что студентов за плагиат отчисляют, министры из-за плагиата многолетней давности в отставку уходят, а в научно-педагогическом сообществе, такое вообще трудно представить.

Есть и ещё одно принципиальное обстоятельство, делающее вопрос «какими нам быть» важнейшим, пожалуй, именно для преподавателей и учителей. Моральная нечистоплотность отдельных представителей отдельного вуза, это, конечно, нехорошо. Но дело не в частном случае.





Прецедент с плагиатом в ВГУ может иметь гораздо более широкие и неприятные последствия. Ведь что практически означает тот факт, что человек, публично уличенный в многократном грубейшем плагиате, продолжает руководить кафедрой в государственном вузе?! Ответ представляется вполне очевидным. Это, как сейчас принято говорить, сигнал, причем достаточно определенный всему научно-педагогическому сообществу страны.





Сигнал о том, что можно. Можно даже из популярной энциклопедии страницами «заимствовать» и публиковать это в «ученых записках», вносить таким необременительным способом, «вклад» в развитие белорусской науки. Все равно никто не заметит, а заметит, так не скажет, а скажет, так ему же хуже будет.





Особенно комфортно «заимствовать», если занимаешь какую-нибудь руководящую должность. Еще лучше иметь, к тому же статус лучшей подруги жены ректора, например.





А, кроме того, это сигнал о том, что начальство беспокоить нельзя. Нельзя даже тогда, когда человек не хочет ничего для себя лично, а только лишь говорит об очевидных, неприемлемых в цивилизованном обществе вещах, пытается защитить интересы студентов, «лицо» вуза, интересы государства, в конце концов. Всё это может оказаться куда мене важным, чем стремление руководства «спокойно работать», и ни высшая квалификация, ни научные достижения, не помогут смягчить «вину».

К чему объективно ведут такие «сигналы», тоже достаточно ясно. Если коротко, – к тому, что все разговоры о «росте научного потенциала», «формировании новой инновационной экономики» и т.п. так и останутся разговорами.





«Растить таланты», да просто активных, творческих людей, сформировать «креативный класс», не получится. Более того, поскольку учитель, здесь нельзя не согласиться с А. В. Егоровым, во многом определяет будущее страны, распространение фальши и очковтирательства, псевдонаучных «исследований» и вопиющего непрофессионализма в вузовской среде означает деградацию не только научно-педагогического сообщества, но и общества в целом.





Причем, «университетский» непрофессионализм тем более опасен, что объективных критериев оценки качества работы вуза практически не существует. Если у директора предприятия, например, не получится долго прикрываться фиктивными отчетами, – предприятие просто обанкротится, то руководству вуза достаточно просто «научить» преподавателей ставить хорошие оценки, и время от времени выступать с оптимистическими декларациями в СМИ.





Фактически, больше ничего и не требуется, – можно продолжать «спокойно работать», не обращая особого внимания на реальный уровень подготовки будущих специалистов.

Правда, «генерировать успех», – говоря языком, несколько претенциозного и более подходящего электростанции, чем университету, «слогана» ВГУ, – в таком случае получится только на бумаге.