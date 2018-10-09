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Мультимиллионер Евгений Черняк: Я ненавижу своих конкурентов
10.10.2018 18:35 — Разное | ProBusiness
Если размениваться по мелочам, крутой бизнес не построишь, поэтому ставьте самые амбициозные цели, мыслите масштабно – и делайте! Не тратьте время своей жизни зря, улучшайте себя и компанию каждый день, и большой успех придет. Это не просто красивые слова — их силу доказывает на практике мультимиллионер, владелец холдинга Global Spirits, автор проекта Big Money, один из самых успешных украинских топ-менеджеров Евгений Черняк. Оборот его бизнеса на сегодня составляет 1 млрд долларов.
В откровенном и мощном выступлении в Минске на форуме «Бизнес Будущего-2018» Евгений рассказал о собственном пути в бизнесе. Поделился с участниками события личным опытом, подходами и лайфхаками.
Генеральный партнер форума —
Смотрите видео выступления Евгения Черняка.
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Если размениваться по мелочам, крутой бизнес не построишь, поэтому ставьте самые амбициозные цели, мыслите масштабно - и делайте! Не тратьте время своей жизни зря,...
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