Мультимиллионер Евгений Черняк: Я ненавижу своих конкурентов



​ Евгений Черняк. Фото: Александр Глебов, probusiness.io ​

Если размениваться по мелочам, крутой бизнес не построишь, поэтому ставьте самые амбициозные цели, мыслите масштабно – и делайте! Не тратьте время своей жизни зря, улучшайте себя и компанию каждый день, и большой успех придет. Это не просто красивые слова — их силу доказывает на практике мультимиллионер, владелец холдинга Global Spirits, автор проекта Big Money, один из самых успешных украинских топ-менеджеров Евгений Черняк. Оборот его бизнеса на сегодня составляет 1 млрд долларов.

В откровенном и мощном выступлении в Минске на форуме «Бизнес Будущего-2018» Евгений рассказал о собственном пути в бизнесе. Поделился с участниками события личным опытом, подходами и лайфхаками.

Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь )

Смотрите видео выступления Евгения Черняка.

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