Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, в отдельных районах, преимущественно по югу страны, ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 13-19 тепла.
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До 19 градусов тепла и без осадков прогнозируется в Беларуси 11 октября
10.10.2018 18:45 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, в отдельных районах, преимущественно по югу страны, ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 13-19 тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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