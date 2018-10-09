|
Директор ФБР обвинил Китай в шпионаже за кукурузой и турбинами
Действия КНР являются наиболее серьезной и долгосрочной угрозой для контрразведывательных служб США, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй.
"С точки зрения контрразведки, Китай представляет самую обширную и серьезную угрозу, с которой сталкивается наша страна", - сказал К.Рэй, выступая на слушаниях в комитете сената США по внутренней безопасности и правительственным делам.
По его словам, повсеместный экономический шпионаж со стороны Китая был отмечен на всей территории США, и касался множества вещей, "начиная с семян кукурузы в Айове и заканчивая ветряными турбинами в Массачусетсе".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действия КНР являются наиболее серьезной и долгосрочной угрозой для контрразведывательных служб США, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй. "С точки зрения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)