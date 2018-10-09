Директор ФБР обвинил Китай в шпионаже за кукурузой и турбинами

Действия КНР являются наиболее серьезной и долгосрочной угрозой для контрразведывательных служб США, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй.

"С точки зрения контрразведки, Китай представляет самую обширную и серьезную угрозу, с которой сталкивается наша страна", - сказал К.Рэй, выступая на слушаниях в комитете сената США по внутренней безопасности и правительственным делам.

По его словам, повсеместный экономический шпионаж со стороны Китая был отмечен на всей территории США, и касался множества вещей, "начиная с семян кукурузы в Айове и заканчивая ветряными турбинами в Массачусетсе".