Кокорин явился в полицию, Мамаев задержан на 48 часов

Футболист Александр Кокорин пришел в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.



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«Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по ул. 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кокорина ждали в МВД до 18.00. После этого времени, как заявил начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов, футболистов объявят в федеральный розыск.

Первым к правоохранителям пришел Павел Мамаев — около 16.40.

В 18.15 в полиции заявили, что «в настоящее время решается вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск».

Адвокат Умалат Сайгитов объяснил отсутствие своего подзащитного тем, что тот «просто не успел».

«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17.00 на допрос, который назначили на 18.00. Так не делается, мы просто не успели», — рассказал Сайгитов «Интерфаксу» .

Он отметил, что нет смысла идти на допрос «в ночь», «когда можно спокойно завтра с утра». Но вскоре Кокорин к следователю явился.

«Да, с ним другие адвокаты», — сказал Сайгитов, не уточнив, кто именно в данный момент представляет интересы спортсмена.

Какая мера пресечения будет выбрана Кокорину после допроса, пока неизвестно. Между тем, как сообщает Mash, Павел Мамаев задержан на 48 часов.



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Инстаграм Александра Кокорина

Напомним, в отношении футболистов Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Восьмого октября игроки сборной России с компанией своих друзей сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака.