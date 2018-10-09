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Кокорин явился в полицию, Мамаев задержан на 48 часов
Футболист Александр Кокорин пришел в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом
«Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по ул. 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кокорина ждали в МВД до 18.00. После этого времени, как заявил начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов, футболистов объявят в федеральный розыск.
Первым к правоохранителям пришел Павел Мамаев — около 16.40.
В 18.15 в полиции заявили, что «в настоящее время решается вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск».
Адвокат Умалат Сайгитов объяснил отсутствие своего подзащитного тем, что тот «просто не успел».
«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17.00 на допрос, который назначили на 18.00. Так не делается, мы просто не успели», — рассказал Сайгитов
Он отметил, что нет смысла идти на допрос «в ночь», «когда можно спокойно завтра с утра». Но вскоре Кокорин к следователю явился.
«Да, с ним другие адвокаты», — сказал Сайгитов, не уточнив, кто именно в данный момент представляет интересы спортсмена.
Какая мера пресечения будет выбрана Кокорину после допроса, пока неизвестно. Между тем, как сообщает Mash, Павел Мамаев задержан на 48 часов.
Напомним, в отношении футболистов Кокорина и Мамаева
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Какая мера пресечения будет выбрана Кокорину, пока неизвестно. Между тем, как сообщает Mash, Павел Мамаев задержан на 48 часов. После допроса он отправится в изолятор...
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