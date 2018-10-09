|
Экономисты опубликовали катастрофический прогноз будущего России
Фото: Алексей Меринов
На рынке прогнозов сенсация. Большинство прогнозистов идут в ногу, их показатели расходятся десятыми долями процентов, и вдруг появляются «диссиденты». Аналитики российского рейтингового агентства АКРА вдруг увидели будущее российской экономики совсем по-другому. Их свежий прогноз в одном из сценариев предсказывает в 2019 году средний курс доллара в 83 рубля. А также падение российского ВВП на 2,5% и рост инфляции в 8%.
Ледяной душ от АКРА объясняется довольно просто. Аналитики агентства стали пионерами в прогнозировании конкретных последствий, которые несут для российской экономики новые американские санкции.
Как поступают их коллеги-прогнозисты из Минэкономразвития, ЦБ или крупных банков, причем не только российских? По старинке. Их варианты прогнозов отличаются друг от друга в первую очередь уровнями закладываемых цен на нефть, от которых уже «пляшут» все остальные цифры.
Что касается санкций, то на вербальном уровне в этих прогнозах есть пассажи, где говорится, что они сохраняются и даже усиливаются, но, увы, без цифровой конкретизации.
Именно в АКРА первыми оценили, во что обойдется российской экономике готовящийся новый виток американских санкций, включая запрет на вложения в российские гособлигации, замораживание счетов крупнейших российских госбанков на территории США и запрет для них на операции в долларах.
Оценка санкций – главная отличительная особенность всех сценариев последнего прогноза от АКРА. Самый пессимистичный включает в себя и учет последствий развертывания мировой торговой войны, а среди них рецессия в США, долговой кризис в Китае и рецидивы бюджетных кризисов в отдельных странах ЕС.
Оптимист может возразить: написали откровенную страшилку, отовсюду собрав негатив. Но это лишь один из сценариев прогноза. И он вовсе не фантастический: о проблемах китайской экономики и ее кредитной перегретости не писали только самые преданные поклонники «китайского пути», Европа постоянно подбрасывает поводы для беспокойства, (последний – это итальянский бюджет, вокруг дефицита которого в ЕС идут препирательства).
Вот только в США пока признаков тревоги в экономике нет. Что и придает уверенность Дональду Трампу. Его предупреждали его же советники, ставшие бывшими: торговая война ударит по США, но пока американские рынки потерь практически не замечают. Но все еще может измениться действительно в сторону приближения рецессии.
Впрочем, кое-что в АКРА, похоже, недооценили. Это фактор доллара как главной мировой валюты. С одной стороны, Трамп своими санкциями стимулирует укрепление альтернативных расчетов. Но с другой - торговые войны уменьшают внешнеторговый оборот, а значит, и рост мировой экономики. И чем ближе зона экономической турбулентности, тем активнее капиталы будут стремиться в надежные активы, среди которых доллар пока вне конкуренции. В 2018 году компании США привлекли рекордные $84,1 млрд. До рецессии далеко.
Но вернемся в Россию. Негативный сценарий АКРА включает в себя и «нефтяной шок»: цены с нынешнего уровня в течение года-полутора падают до $40 за баррель. Но падение цен более, чем в два раза, на фоне антииранских санкций и запрета на ввоз иранской нефти не только в США, но, под угрозой «вторичных» санкций, и в другие страны – событие маловероятное. Проблема российской экономики – те же качели. Если в США их раскачивают торговые войны и доллар, который укрепляется усилиями ФРС и опасениями макроэкономических последствий торговых войн, а ослабляется санкциями и усилением конкуренции со стороны других валют, то в России на плюс работают высокие нефтяные цены и ближайшие перспективы их сохранения на нынешнем уровне из-за антииранских санкций, на минус - новые антироссийские санкции. Задача прогнозистов – найти и оценить баланс. В АКРА поступили проще: спрогнозировали и санкции, и падение цен ан нефть.
Самое время вспомнить, что практически одновременно с АКРА свое видение российской экономики в 2019 году в рамках мирового прогноза представил МВФ. Он гораздо оптимистичнее: прогноз роста российского ВВП в 2019 году теперь 1,8% вместо прежних 1,5%. Главный двигатель ускорения – рост цен на нефть.
Скорее всего, готовящиеся новые санкции остались вне поля зрения аналитиков Международного валютного фонда, но возможна и другая трактовка: они считают, что высокие цены на нефть перевесят негатив от санкций. В любом случае ближайшее будущее российской экономики зависит от этих качелей. И большая заслуга специалистов АКРА в том, что они первыми показали, во что России могут обойтись новые санкции. А раз санкции – это политика, то проведен не только экономический, но и политический анализ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинговое агентство АКРА в своем сценарии по-максимуму учло и санкции, и падение цен на нефть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)