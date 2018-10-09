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Путин попросил отца Хабиба Нурмагомедова не наказывать строго сына за драку
Иллюстративное фото
Президент РФ Владимир Путин в Ульяновске встретился с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом. Глава государства обратился к Абдулманапу Нурмагомедову, который также является тренером спортсмена, с просьбой не строго наказывать Хабиба за драку после боя с Конором Макгрегором. Видео встречи опубликовано в телеграм-канале LifeShot.
— Буду просить папу, чтобы не строго наказывал, потому что главную задачу решил. Достойно и убедительно, — отметил Владимир Путин на встрече с Хабибом.
Как уже сообщал Лайф, 7 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в бою на UFC 229. После того как он удушающим приёмом одержал победу над ирландцем, Хабиб перелез стенку октагона, чтобы подраться со спарринг-партнёром Макгрегора Диллоном Дэвисом, который оскорблял его, находясь вне клетки. После этого завязалась массовая драка, которая перетекла в октагон. Позже Нурмагомедов принёс извинения за драку, а заодно сказал, что отец накажет его за драку вне октагона.
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Лидер страны поздравил бойца UFC с победой над ирландским спортсменом Конором Макгрегором.
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