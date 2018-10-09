Путин попросил отца Хабиба Нурмагомедова не наказывать строго сына за драку

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Президент РФв Ульяновске встретился с бойцом UFCи его отцом. Глава государства обратился к, который также является тренером спортсмена, с просьбой не строго наказывать Хабиба за драку после боя с. Видео встречи опубликовано в телеграм-канале LifeShot.— отметил Владимир Путин на встрече с Хабибом.Как уже сообщал Лайф, 7 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в бою на UFC 229. После того как он удушающим приёмом одержал победу над ирландцем, Хабиб перелез стенку октагона, чтобы подраться со спарринг-партнёром Макгрегора Диллоном Дэвисом, который оскорблял его, находясь вне клетки. После этого завязалась массовая драка, которая перетекла в октагон. Позже Нурмагомедов принёс извинения за драку, а заодно сказал, что отец накажет его за драку вне октагона.