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Иностранный бизнес уходит из России с рекордной в истории скоростью

10.10.2018 19:40 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Отток капитала из России резко ускорился на фоне угрозы санкций, неугасающего конфликта с Западом и замедления экономики.

По итогам третьего квартала частный сектор вывез из страны 19,2 млрд долларов, следует из статистики ЦБ.

В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.

За 9 месяцев чистый вывоз увеличился более чем вдвое - до 31,9 млрд долларов и превысил цифру за весь прошлый год (31,3 млрд).

Половину квартального оттока породил внешний долг: за июль-сентябрь корпорации и банки вернули иностранным кредиторам около 10 млрд долларов, оценивает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По всей видимости, рефинансировать займы становится сложнее из-за рисков расширения санкций, говорит он.

"Крайне печально" выглядит то, что к оттоку финансовых инвесторов, распродающих долговые бумаги правительства РФ (на 1,8 млрд долларов за квартал), добавился вывод средств из реального сектора, отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Суммарный отток прямых иностранных инвестиций за квартал составил рекордные 6 млрд долларов, оценивает он.

"В новейшей истории России ничего подобного ещё не наблюдалось", - указывает Тремасов. Настолько масштабного ухода бизнеса статистика ЦБ не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.

Одновременно практически прекратили прямые инвестиции за рубежом и российские компании: за квартал они вложили всего 0,1 млрд долларов.

Данные ЦБ наглядно иллюстрируют, что "наша экономика встала на путь изоляционизма", констатирует Тремасов: "Влияние этих трендов на экономическое развитие страны, думаю, не требуют комментариев".

Отток капитала остается главным риском для курса рубля, указывает Долгин: он "съедает" валютные поступления от взлетевших мировых цен на сырье.

Хотя, по данным ЦБ, за третий квартал Россия на треть увеличила доходы от продажи нефти (до 33,2 млрд долларов), на 40% - от продажи газа (до 11,4 млрд долларов), а приток валюты по текущему счету платежного баланса оказался рекордным за 10 лет (26,4 млрд долларов), три четверти этой "валютной прибыли" экономики утекло из страны.

В четвертом квартале отток может ускориться, предупреждает Долгин. Во-первых, график погашения внешнего долга становится жестче: до конца декабря надо выплатить 25 млрд долларов против 19 млрд в предыдущие три месяца.

Во-вторых, ослабление валютного контроля для попавших под санкции компаний освобождает их от необходимости засчислять экспортную выручку на счета в российских банках, что снизит общий долларовый приток.

До конца года из страны уйдет еще около 40 млрд долларов, а суммарный отток за год составит 71 млрд, прогнозирует Сбербанк CIB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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