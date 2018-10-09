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Новости экономики за 10.10.2018

10.10.2018 19:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь в 2018 году нарастила экспорт товаров и услуг почти на 20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 10.10.2018

Общий внешнеторговый оборот с начала года составил примерно 54 миллиарда долларов. Экспорт превысил 27 миллиардов. Важно то, что сложилось положительное сальдо внешней торговли. Продали за рубеж товаров и услуг почти на 600 миллионов долларов больше, чем купили.

ОПАСНЫЙ БЛОКЧЕЙН

Новости экономики за 10.10.2018

Международный валютный фонд утверждает, что развитие и более широкое принятие криптовалют может негативно повлиять на экономику. В опубликованном исследовании эксперты фонда предупреждают, что с ростом количества и популярности цифровых денег нарастает угроза для мировых финансов. Отчасти проблемы доставляют кибератаки на финансовую инфраструктуру. Увеличивается риск того, что они могут нарушить работу и традиционной банковской системы.

Криптовалюты сегодня никак не регулируются и этим являются привлекательными для многих. У них нет эмиссионных центров, также нет единства в подходах к защите и продаже. В настоящее время общая капитализация рынка электронных денег уже составляет примерно 215 миллиардов долларов.

Товарооборот между Беларусью и Удмуртией вырос на 13%

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь в 2018 году нарастила экспорт товаров и услуг почти на 20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий внешнеторговый оборот с...
 
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