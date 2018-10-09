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Украина отказалась от наблюдателей от СНГ на президентских выборах

10.10.2018 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Страна отказалась от участия наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина отказалась от наблюдателей от СНГ на президентских выборах

Официальное уведомление от Киева уже получено, об этом сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. Вместе с тем, страны Содружества заинтересованы в сохранении членства Украины.

Украина отказалась от наблюдателей от СНГ на президентских выборах

Напомним, о выходе из СНГ в официальном Киеве заговорили после смены власти. Соответствующий законопроект четыре года назад был внесен в Верховную раду. В мае Украина отозвала всех своих представителей из уставных органов СНГ. При этом официально страна все еще остается в организации.

Украина отказалась от наблюдателей от СНГ на президентских выборах

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Все считают, что сохранение членства Украины в Содружестве, продолжение ее участия в интеграционных делах, построение добрых отношений с соседями, странами СНГ, отвечает интересам Украины в первую очередь. И, конечно, в этом заинтересованы остальные государства Содружества, потому то мы соседи, мы должны взаимодействовать.

2019 год будет чрезвычайно важным в политической жизни Украины. В конце марта в стране пройдут очередные президентские выборы, а осенью – состоятся парламентские. 

 
 
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Новости Украины. Страна отказалась от участия наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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