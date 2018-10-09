|
Украина отказалась от наблюдателей от СНГ на президентских выборах
Новости Украины. Страна отказалась от участия наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальное уведомление от Киева уже получено, об этом сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. Вместе с тем, страны Содружества заинтересованы в сохранении членства Украины.
Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
2019 год будет чрезвычайно важным в политической жизни Украины. В конце марта в стране пройдут очередные президентские выборы, а осенью – состоятся парламентские.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Страна отказалась от участия наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)