Путин напомнил Нурмагомедову о необходимости придерживаться в спорте моральных правил

Президент РФ Владимир Путин на встрече после форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске с российским борцом смешанного стиля, абсолютным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым рассказал о важности соблюдения неписаных правил в спорте.

Рано утром 7 октября Х.Нурмагомедов в бою за титул чемпиона UFC в легком весе в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора. После боя россиянин принял участие в массовой драке, выпрыгнув из октагона и атаковав спарринг-партнера К.Макгрегора. В потасовке участвовали члены команд обоих бойцов, для восстановления порядка была вызвана полиция. Организаторы поединка отказались вручить Х.Нурмагомедову пояс на ринге, опасаясь беспорядков в зале, однако он был объявлен победителем. Выплата призовых денег российскому бойцу была заморожена.

"Да, конечно, ты выступал не за какую-то команду, а в личном качестве выступал. Но, все-таки ты гражданин России, и нам небезразлично, как к нашим гражданам относятся, где бы они ни находились и чем бы они ни занимались", - сказал В.Путин на встрече со спортсменом и его отцом.

"Поэтому мы внимательно за всем следили, конечно, очень переживали за тебя", - подчеркнул он.

При этом, по словам главы государства, несмотря на то, что это коммерческий вид спорта, в нем должны соблюдаться определенные правила. "Но это все-таки спорт, и я не могу не согласиться с теми, кто считает, что здесь должны соблюдаться определенные правила - и не только прописанные на бумаге, но и общие спортивные моральные правила. И надеюсь, что в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться", - сказал президент.