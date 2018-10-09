Москва и Минск согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам до конца 2018 и весь 2019г

Министр энергетики РФ Александр Новак и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-служба российского министерства, также стороны согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

Документы подписаны по итогам переговоров И.Ляшенко с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. На ней, отмечает Минэнерго, "стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество в области экспорта нефти и нефтепродуктов".

Источник, близкий к переговорам, сообщил "Интерфаксу", что индикативный баланс по поставкам нефти не претерпел изменений.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".