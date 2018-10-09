В Литве запланировали эвакуацию 6 тысяч человек в случае аварии на БелАЭС





Он подчеркнул, что жители будут эвакуироваться из наиболее опасной 30-тикилометровой зоны только в самом неблагоприятном случае, если произойдет крупная авария, в случае самых неблагоприятных метеорологических условий - если ветер будет дуть с востока на запад.





Ранее литовские СМИ сообщали, что в связи с решением Литвы не принимать электроэнергию со строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) Министерство энергетики страны подготовило изменения в порядке торговли электроэнергией, а также ее импорта и экспорта. Новый порядок предусматривает, что с начала технологических испытаний по выработке электроэнергии на БелАЭС пропускная способность соединительных линий электропередачи между Литвой и Беларусью будет нулевая.



