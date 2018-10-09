ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Литве запланировали эвакуацию 6 тысяч человек в случае аварии на БелАЭС

10.10.2018 19:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Это предусмотрено в обновленном МВД Литвы Плане защиты населения на случай инцидента на БелАЭС в самых неблагоприятных для Литвы обстоятельствах.

"Мы запланировали эвакуацию примерно 6 тыс. жителей", - сказал на пресс-конференции представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Эдгарас Гяда, сообщает Delfi


DELFI / Rimas Pocius

Он подчеркнул, что жители будут эвакуироваться из наиболее опасной 30-тикилометровой зоны только в самом неблагоприятном случае, если произойдет крупная авария, в случае самых неблагоприятных метеорологических условий - если ветер будет дуть с востока на запад. 

Ранее литовские СМИ сообщали, что в связи с решением Литвы не принимать электроэнергию со строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) Министерство энергетики страны подготовило изменения в порядке торговли электроэнергией, а также ее импорта и экспорта. Новый порядок предусматривает, что с начала технологических испытаний по выработке электроэнергии на БелАЭС пропускная способность соединительных линий электропередачи между Литвой и Беларусью будет нулевая. 

Правила также предусматривают, что через линии с Калининградской областью в Литву можно будет импортировать только такой объем электроэнергии, какой в ней обычно производится, но не потребляется. Таким образом электроэнергия с БелАЭС не сможет попасть в Литву.



 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это предусмотрено в обновленном МВД Литвы Плане защиты населения на случай инцидента на БелАЭС в самых неблагоприятных для Литвы обстоятельствах.
 
Новости дня
Новости разные
 
УВД: в Полоцке 26-летний педофил год «дружил» с 12-летним мальчиком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика