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Беларусь и Россия согласовали балансы поставок нефтепродуктов на 2018-19 годы
Об этом сообщила
Министр энергетики России Александр Новак и вице-премьер беларусского правительства Игорь Ляшенко подписали протокол. Им вносятся изменения в межправительственное соглашение от 2007 года. Протокол предусматривает меры по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.
Стороны согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.
В переговорах также принимал участие российский вице-премьер Дмитрий Козак.
Летом в СМИ появилась информация о том, что Россия обеспокоена ростом поставок нефтепродуктов в Беларусь. Якобы они реэкспортировались, а деньги оседали в Беларуси. Сообщалось о том, что Россия намерена ограничить экспорт нефтепродуктов в Беларусь уже в четвертом квартале.
В начале сентября Александр Новак назвал нецелесообразной поставку нефтепродуктов в Беларусь, так как отечественные НПЗ в состоянии полностью удовлетворить национальные потребности в них.
Игорь Ляшенко наоборот хотел сохранить объемы поставок нефтепродуктов. Вопрос выносился на сочинские переговоры Лукашенко и Путина.
После первой встречи с российским президентом Александр Лукашенко отмел обвинения в реэкспорте, заявив, что беларусские НПЗ закупают темные нефтепродукты так же, как МТЗ — комплектующие для тракторов. Они перерабатываются и продается новый продукт.
По официальной статистике импорт нефтепродуктов из России за январь-июль вырос на 36,8% до 2,348 млн. т.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики России.
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