Беларусь и Россия согласовали балансы поставок нефтепродуктов на 2018-19 годы

Министр энергетики России Александр Новак и вице-премьер беларусского правительства Игорь Ляшенко подписали протокол. Им вносятся изменения в межправительственное соглашение от 2007 года. Протокол предусматривает меры по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.





Стороны согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.





В переговорах также принимал участие российский вице-премьер Дмитрий Козак.





Летом в СМИ появилась информация о том, что Россия обеспокоена ростом поставок нефтепродуктов в Беларусь. Якобы они реэкспортировались, а деньги оседали в Беларуси. Сообщалось о том, что Россия намерена ограничить экспорт нефтепродуктов в Беларусь уже в четвертом квартале.





В начале сентября Александр Новак назвал нецелесообразной поставку нефтепродуктов в Беларусь, так как отечественные НПЗ в состоянии полностью удовлетворить национальные потребности в них.





Игорь Ляшенко наоборот хотел сохранить объемы поставок нефтепродуктов. Вопрос выносился на сочинские переговоры Лукашенко и Путина.





После первой встречи с российским президентом Александр Лукашенко отмел обвинения в реэкспорте, заявив, что беларусские НПЗ закупают темные нефтепродукты так же, как МТЗ — комплектующие для тракторов. Они перерабатываются и продается новый продукт.





По официальной статистике импорт нефтепродуктов из России за январь-июль вырос на 36,8% до 2,348 млн. т.