Футболист Павел Мамаев задержан на 48 часов

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Ранееявился на допрос в полицию. Его вызвали в отделение для дачи показаний по делу о хулиганстве.Напомним, футболистыи Павел Мамаев совершили два нападения: сначала на водителя ведущей Первого канала, а затем на чиновника из Минпромторга. По обоим инцидентам были возбуждены уголовные дела по статье "Побои", однако потом дела были переквалифицированы на "Хулиганство". По этой статье футболистам грозит до семи лет лишения свободы.