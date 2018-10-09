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Футболист Павел Мамаев задержан на 48 часов
Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев
Ранее Павел Мамаев явился на допрос в полицию. Его вызвали в отделение для дачи показаний по делу о хулиганстве.
Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили два нападения: сначала на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника из Минпромторга Дениса Пака. По обоим инцидентам были возбуждены уголовные дела по статье "Побои", однако потом дела были переквалифицированы на "Хулиганство". По этой статье футболистам грозит до семи лет лишения свободы.
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После допроса в полиции он отправится в изолятор временного содержания.
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