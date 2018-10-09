Певицу Аниту Цой экстренно прооперировали



Анита Цой

Певицаоказалась на больничной койке за два дня до гастрольного тура. Исполнительницу экстренно госпитализировали с резкой болью в животе, пишет изданиеИзначальной Цой думала, что это обычное отравление, но боль стала настолько острой, что пришлось вызывать скорую. Уже в больнице врачи выявили у неё семимиллиметровый камень в желчном пузыре. Хирурги незамедлительно его удалили.Тур певицы должен был начаться с Ташкента, но врачи категорически настаивали на пост-операционной реабилитации и практически запретили певице перелёты и выступления, но, несмотря на все рекомендации врачей, Цой уже вечером стояла на сцене концертного зала в узбекистанской столице.