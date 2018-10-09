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Певицу Аниту Цой экстренно прооперировали

10.10.2018 19:51 — Разное | UDF  
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Анита Цой
Врачи выявили у неё семимиллиметровый камень в желчном пузыре и незамедлительно его удалили.

Певица Анита Цой оказалась на больничной койке за два дня до гастрольного тура. Исполнительницу экстренно госпитализировали с резкой болью в животе, пишет издание МК.



Изначальной Цой думала, что это обычное отравление, но боль стала настолько острой, что пришлось вызывать скорую. Уже в больнице врачи выявили у неё семимиллиметровый камень в желчном пузыре. Хирурги незамедлительно его удалили.


Тур певицы должен был начаться с Ташкента, но врачи категорически настаивали на пост-операционной реабилитации и практически запретили певице перелёты и выступления, но, несмотря на все рекомендации врачей, Цой уже вечером стояла на сцене концертного зала в узбекистанской столице.

 
 
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Врачи выявили у неё семимиллиметровый камень в желчном пузыре.
 
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