|
"Неман" играет в Лиге чемпионов против берлинского "Айсберена". Онлайн
Гродненский «Неман» играет в пятом туре хоккейной Лиге чемпонов в Берлине против местного «Айсберена».
После пяти туров в активе гродненцев пять очков. «Айсберен» проиграл все матчи в основное время. Швейцарский «Цуг» набрал 10 баллов, чешская «Комета» — 9.
Таким образом, гродненцам нужно сегодня добывать победу, чтобы сохранить шансы на плей-офф.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский "Неман" играет в пятом туре хоккейной Лиге чемпонов в Берлине против местного "Айсберена".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)