"Неман" играет в Лиге чемпионов против берлинского "Айсберена". Онлайн

Гродненский «Неман» играет в пятом туре хоккейной Лиге чемпонов в Берлине против местного «Айсберена».



Фото: Екатерина Гордеева, TUT.BY

После пяти туров в активе гродненцев пять очков. «Айсберен» проиграл все матчи в основное время. Швейцарский «Цуг» набрал 10 баллов, чешская «Комета» — 9.

Таким образом, гродненцам нужно сегодня добывать победу, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.