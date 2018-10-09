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В Минске не хватает уже больше 17 тысяч работников. В дефиците не только строители, водители и медики

10.10.2018 20:24 — Разное | Tut.by  
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Минские предприятия на начало октября нуждались почти в 17,2 тысячи работников. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите. Для сравнения: на начало сентября в столице было около 16 тысяч вакансий, а на начало Минске не хватает уже больше 16 тысяч работников. Какие специалисты в дефиците, а какие — в переизбытке">августа — 16,5 тысячи. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники больше всего востребованы у столичных нанимателей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кто больше всего востребован из рабочих?

Большинство из предложений нанимателей — около 10,7 тысячи — по рабочим специальностям.

В Минске не хватает 653 уборщика помещений. Для поваров значится 564 вакансии, для подсобных рабочих — 494, продавцов — 485, водителей автомобилей — 409, грузчиков — 274.

Хватает предложений от нанимателей и для строителей: для маляров — 363 вакансии, каменщиков — 276, штукатуров — 242, плотников-бетонщиков — 179, плотников — 111, бетонщиков — 107, столяров — 76.

Какие специалисты в дефиците?

Из специалистов дефицит на медсестер — 689 вакансий, инженеров — 617, врачей-специалистов — 519, воспитателей — 201, менеджеров- 195, фельдшеров — 158, фармацевтов — 150, директоров — 140, преподавателей и учителей — 120.

Востребованы у столичных нанимателей также бухгалтеры (105 вакансий), экономисты (65), охранники (76), рентгенолаборанты (67).

Уровень зарегистрированной безработицы на начало октября в столице составил 0,1% от экономически активного населения.

Средний размер пособия по безработице на конец сентября в Минске составил 22,73 рубля.

Напомним, в целом по Беларуси безработица достигла исторического минимума. На начало октября в стране было 15 тысяч официально нетрудоустроенных, сообщает Минтруда. Это на 45,1% процента безработных меньше, чем годом ранее. Уровень зарегистрированной безработицы на начало этого месяца в Беларуси составил 0,3%. При этом фактический уровень безработицы заметно выше, чем официальный: численность нетрудоустроенных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда, в первом квартале этого года составила 260,6 тысячи человек.

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Теги: Минск
 
 
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Большинство из предложений нанимателей - около 10,7 тысячи - по рабочим специальностям.
 
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