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В Минске не хватает уже больше 17 тысяч работников. В дефиците не только строители, водители и медики
Минские предприятия на начало октября нуждались почти в 17,2 тысячи работников. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите. Для сравнения: на начало
Кто больше всего востребован из рабочих?
Большинство из предложений нанимателей — около 10,7 тысячи — по рабочим специальностям.
В Минске не хватает 653 уборщика помещений. Для поваров значится 564 вакансии, для подсобных рабочих — 494, продавцов — 485, водителей автомобилей — 409, грузчиков — 274.
Хватает предложений от нанимателей и для строителей: для маляров — 363 вакансии, каменщиков — 276, штукатуров — 242, плотников-бетонщиков — 179, плотников — 111, бетонщиков — 107, столяров — 76.
Какие специалисты в дефиците?
Из специалистов дефицит на медсестер — 689 вакансий, инженеров — 617, врачей-специалистов — 519, воспитателей — 201, менеджеров- 195, фельдшеров — 158, фармацевтов — 150, директоров — 140, преподавателей и учителей — 120.
Востребованы у столичных нанимателей также бухгалтеры (105 вакансий), экономисты (65), охранники (76), рентгенолаборанты (67).
Уровень зарегистрированной безработицы на начало октября в столице составил 0,1% от экономически активного населения.
Средний размер пособия по безработице на конец сентября в Минске составил 22,73 рубля.
Напомним, в целом по Беларуси безработица
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В Минске не хватает уже больше 17 тысяч работников. В дефиците не только строители, водители и медики
Большинство из предложений нанимателей - около 10,7 тысячи - по рабочим специальностям.
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