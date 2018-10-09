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Минск и Кишинев соединит прямой рейс «Белавиа»
10.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Авиакомпания «Белавиа» открыла маршрут Минск-Кишинев-Минск, передает
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, регулярные полеты в Международный аэропорт Кишинев планируется начать с 30 октября. Рейсы будут отправляться пять раз в неделю, время в пути – примерно полтора часа. Стоимость полета в одну сторону – от 83 евро, от 153 евро – туда-обратно.
Планируется, что полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 175 вместимостью 76 пассажиров.
«Как известно, Беларусь входит в десятку экономических партнеров Молдовы, поэтому мы надеемся, что открытие прямого рейса позволит укрепить бизнес-связи организаций двух стран, а также позволит авиакомпании продолжать наращивать транзитные потоки и формировать узловой хаб на базе Национального аэропорта Минск», – сказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Авиакомпания «Белавиа» – крупнейший авиаперевозчик Беларуси, осуществляет регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии.
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Самолеты будут летать между двумя столицами пять раз в неделю, время в пути – примерно полтора часа.
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