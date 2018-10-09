Три жителя Гомельской области с начала недели госпитализированы с отравлением грибами

Три жителя Гомельской области госпитализированы с начала текущей недели с первичным диагнозом "отравление грибами". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделением гигиены питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Колеснева.

В начале недели жители Гомеля и Гомельского района пострадали от употребления грибного ассорти из подосиновиков, маслят, боровиков, сыроежек и лисичек. "Всего с января в регионе зарегистрировано 14 случаев, в которых с первичным диагнозом "отравление грибами" госпитализировано 17 человек, в том числе четырехлетний ребенок и 14-летний подросток", - рассказала завотделением.

Так, в рацион четырехлетнего ребенка из Гомеля попало блюдо, приготовленное из замороженных в прошлом году белых грибов, а подросток вместе с сыроежками, польскими грибами и опятами съел поддубники (или свинушки), ядовитые вещества которых накапливаются в организме. По словам врача-гигиениста, детская пищеварительная система несовершенна. "Грибы - тяжелая пища, которую нежелательно вводить в рацион детей младше семи лет, равно как и употреблять страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также пожилым людям", - уточнила Светлана Колеснева. К примеру, в Гомеле из-за возрастных особенностей пищеварительной системы после употребления съедобных грибов с предварительным диагнозом "отравление" госпитализирована 88-летняя пенсионерка.

Дважды фиксировали случаи массового отравления, когда были госпитализированы целые семьи гомельчан. В одном из них члены семьи приготовили блюдо из зонтиков и неизвестных грибов, которые накануне сами собирали.

"Самые частые причины отравлений грибами у взрослых - употребление неизвестных грибов, игнорирование правил их хранения и приготовления, несвоевременное обращение за медицинской помощью. Первое правило при сборе грибов: если сомневаетесь, лучше пройти мимо, ведь на карту может быть поставлено здоровье", - пояснила Светлана Колеснева. Собирать следует только хорошо знакомые грибы и, несмотря на азарт, оставлять сомнительные экземпляры в лесу. Иногда ошибаются даже заядлые грибники, путая бледную поганку с сыроежкой, имеющей внешнее сходство.

При первых же симптомах отравления врач-гигиенист рекомендует обращаться к медикам. Это увеличит шансы на скорейшее выздоровление.

За 2017 год зарегистрирован 21 случай отправления, в котором пострадали 25 человек.

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