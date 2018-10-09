ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три жителя Гомельской области с начала недели госпитализированы с отравлением грибами

10.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Три жителя Гомельской области с начала недели госпитализированы с отравлением грибами

Три жителя Гомельской области госпитализированы с начала текущей недели с первичным диагнозом "отравление грибами". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделением гигиены питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Колеснева.

В начале недели жители Гомеля и Гомельского района пострадали от употребления грибного ассорти из подосиновиков, маслят, боровиков, сыроежек и лисичек. "Всего с января в регионе зарегистрировано 14 случаев, в которых с первичным диагнозом "отравление грибами" госпитализировано 17 человек, в том числе четырехлетний ребенок и 14-летний подросток", - рассказала завотделением.

Так, в рацион четырехлетнего ребенка из Гомеля попало блюдо, приготовленное из замороженных в прошлом году белых грибов, а подросток вместе с сыроежками, польскими грибами и опятами съел поддубники (или свинушки), ядовитые вещества которых накапливаются в организме. По словам врача-гигиениста, детская пищеварительная система несовершенна. "Грибы - тяжелая пища, которую нежелательно вводить в рацион детей младше семи лет, равно как и употреблять страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также пожилым людям", - уточнила Светлана Колеснева. К примеру, в Гомеле из-за возрастных особенностей пищеварительной системы после употребления съедобных грибов с предварительным диагнозом "отравление" госпитализирована 88-летняя пенсионерка.

Дважды фиксировали случаи массового отравления, когда были госпитализированы целые семьи гомельчан. В одном из них члены семьи приготовили блюдо из зонтиков и неизвестных грибов, которые накануне сами собирали.

"Самые частые причины отравлений грибами у взрослых - употребление неизвестных грибов, игнорирование правил их хранения и приготовления, несвоевременное обращение за медицинской помощью. Первое правило при сборе грибов: если сомневаетесь, лучше пройти мимо, ведь на карту может быть поставлено здоровье", - пояснила Светлана Колеснева. Собирать следует только хорошо знакомые грибы и, несмотря на азарт, оставлять сомнительные экземпляры в лесу. Иногда ошибаются даже заядлые грибники, путая бледную поганку с сыроежкой, имеющей внешнее сходство.

При первых же симптомах отравления врач-гигиенист рекомендует обращаться к медикам. Это увеличит шансы на скорейшее выздоровление.

За 2017 год зарегистрирован 21 случай отправления, в котором пострадали 25 человек.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube 


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три жителя Гомельской области госпитализированы с начала текущей недели с первичным диагнозом "отравление грибами". Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот вам и национализация. Фабрику «Спартак» переводят на 4-дневную рабочую неделю?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика