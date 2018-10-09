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Концерт памяти Людмилы Хомяковой состоится 26 октября в Бресте
10.10.2018 21:10 — Разное | Виртуальный Брест
Концерт памяти брестского музыканта и педагога Людмилы Владимировны ХОМЯКОВОЙ состоится 26 октября в Зале филармонии ул.Орджоникидзе, 14, начало в 18-30.
Приглашаем почтить память этой удивительно светлой, талантливой и красивой женщины. Ей было всего 45 лет...
Небольшой фильм о Людмиле Владимировне и ее семье подготовлен на фоне звучания ее любимой песни "Па-над белым пухам вiшняў "
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