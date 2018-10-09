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Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста: открытие XIII фестиваля Юрия Башмета
Новости Беларуси. Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста современности. Музыкальный Минск в предвкушении открытия XIII фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он откроется мировой премьерой. Обладатель Грэмми оркестр «Солисты Москвы» под управлением прославленного музыканта впервые исполнит произведение белорусского композитора Виталия Воронова. Солировать будет сам маэстро вместе с идейным вдохновителем форума пианистом Ростиславом Кримером.
Юрий Башмет, альтист, дирижер, народный артист СССР:
Юрий Башмет в этот вечер встанет и за дирижерский пульт. А уникальный звук под сводами минской филармонии подарит скрипка Страдивари. Бесценный инструмент привез в Минск Вадим Репин, человек, которого называют музыкантом с совершенным слухом.
Вадим Репин, скрипач, лауреат международных конкурсов:
Ростислав Кример, художественный руководитель фестиваля Юрия Башмета:
Как на одной сцене объединить музыку и художественную гимнастику, увидеть в музыкально-театральной постановке Познера, Макаревича и Ситковецкого и дать концерт прямо на станции метро?
Фестивальная программа в духе Башмета удивляет своим разнообразием и синтезом искусств. Меломаны раскупили почти все билеты, но увидеть концерт-открытие можно будет и в нашем эфире. Яркую телекартинку музыкальной феерии обеспечивает телеканал СТВ.
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Новости Беларуси. Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста современности. Музыкальный Минск в предвкушении открытия XIII фестиваля Юрия Башмета, сообщили в...
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