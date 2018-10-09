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Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста: открытие XIII фестиваля Юрия Башмета

10.10.2018 21:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста современности. Музыкальный Минск в предвкушении открытия XIII фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста: открытие XIII фестиваля Юрия Башмета

Он откроется мировой премьерой. Обладатель Грэмми оркестр «Солисты Москвы» под управлением прославленного музыканта впервые исполнит произведение белорусского композитора Виталия Воронова. Солировать будет сам маэстро вместе с идейным вдохновителем форума пианистом Ростиславом Кримером.

Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста: открытие XIII фестиваля Юрия Башмета

Юрий Башмет, альтист, дирижер, народный артист СССР:
Интересно поделиться с нашей публикой (я говорю нашей, потому что уже это XIII фестиваль). И лица знакомые в зале. Принимают нас здесь замечательно, ответственность огромная.

Юрий Башмет в этот вечер встанет и за дирижерский пульт. А уникальный звук под сводами минской филармонии подарит скрипка Страдивари. Бесценный инструмент привез в Минск Вадим Репин, человек, которого называют музыкантом с совершенным слухом.

Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста: открытие XIII фестиваля Юрия Башмета

Вадим Репин, скрипач, лауреат международных конкурсов:
Сегодня с моей стороны программа из произведений Чайковского, Сен-Санса. Что-то очень нежное, виртуозное, что-то очень страстное. Как раз для открытия, мне кажется, репертуар такой многогранный.

Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста: открытие XIII фестиваля Юрия Башмета

Ростислав Кример, художественный руководитель фестиваля Юрия Башмета:
Каждый год вы говорите одно и то же о том, что следующий фестиваль мощнее и интереснее, чем предыдущий. Это здорово, и мы действительно стараемся его сделать таким. Еще очень много идей у нас есть. Мы благодарны нашим слушателям за доверие, потому что на первом концерте не было ни одного билета, сегодня давно уже все продано.

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Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста: открытие XIII фестиваля Юрия Башмета

Фестивальная программа в духе Башмета удивляет своим разнообразием и синтезом искусств. Меломаны раскупили почти все билеты, но увидеть концерт-открытие можно будет и в нашем эфире. Яркую телекартинку музыкальной феерии обеспечивает телеканал СТВ.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста современности. Музыкальный Минск в предвкушении открытия XIII фестиваля Юрия Башмета, сообщили в...
 
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